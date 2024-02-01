В Україні дозволять вирощувати коноплі, але будуть обмеження

Вирощення конопель. Ілюстративне фото: coffeeshop

Міністерство аграрної політики та продовольства України працює над створенням реєстру виробників технічної коноплі. Також обговорюється механізм відбору проб на вміст наркотичних речовин.

Про це повідомляє Мінагрополітики.

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Так, міністерство працює над створенням реєстру виробників технічних конопель та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин.

Для цього напрацьовують нормативні документи згідно із Законом № 7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності".

Наразі документ перебуває на підписі у Президента України.

"Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки, і яке використовує насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування. Також готується постанова Уряду про Регламент відбору проб коноплі в період цвітіння", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що цей закон стане поштовхом для реалізації величезного потенціалу вирощування цієї рослини в Україні.

Скриншот допису Мінагрополітики

Скриншот допису Мінагрополітики

Нагадаємо, що в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у наркозлочинах. Мешканець Болградського району вирощував у теплиці сотні кущів конопель.

Також ми писали, що у Києві викрили злочинне угруповання наркоторговців, які у комендантську годину постачали наркотики для vip-клієнтів та жінок легкої поведінки.