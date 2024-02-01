В Україні дозволять вирощувати коноплі, але будуть обмеження
Міністерство аграрної політики та продовольства України працює над створенням реєстру виробників технічної коноплі. Також обговорюється механізм відбору проб на вміст наркотичних речовин.
Про це повідомляє Мінагрополітики.
Вирощування конопель в Україні
Так, міністерство працює над створенням реєстру виробників технічних конопель та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин.
Для цього напрацьовують нормативні документи згідно із Законом № 7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності".
Наразі документ перебуває на підписі у Президента України.
"Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки, і яке використовує насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування. Також готується постанова Уряду про Регламент відбору проб коноплі в період цвітіння", — йдеться у повідомленні.
Там наголосили, що цей закон стане поштовхом для реалізації величезного потенціалу вирощування цієї рослини в Україні.
Нагадаємо, що в Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у наркозлочинах. Мешканець Болградського району вирощував у теплиці сотні кущів конопель.
Також ми писали, що у Києві викрили злочинне угруповання наркоторговців, які у комендантську годину постачали наркотики для vip-клієнтів та жінок легкої поведінки.
Читайте Новини.LIVE!