В Украине разрешат выращивать коноплю, но будут ограничения
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины работает над созданием реестра производителей технической конопли. Также обсуждается механизм отбора проб на содержание наркотических веществ.
Об этом сообщает Минагрополитики.
Выращивание конопли в Украине
Так, министерство работает над созданием реестра производителей технической конопли и механизма отбора проб на содержание наркотических веществ.
Для этого нарабатываются нормативные документы согласно Закону № 7457 "О регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности".
Пока документ находится на подписи у Президента Украины.
"Минагрополитики создаст электронный реестр, куда будет вноситься информация о производителях технической конопли. Чтобы было понятно, кто выращивает, сколько и какие используют семена. Не нужно будет получать лицензии, квоты или отдельные разрешения на выращивание. Также готовится постановление Правительства о Регламенте отбора проб конопли в период цветения", — говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что этот закон станет толчком к реализации огромного потенциала выращивания этого растения в Украине.
Напомним, что в Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в наркопреступлениях. Житель Болградского района выращивал в теплице сотни кустов конопли.
Также мы писали, что в Киеве разоблачили преступную группировку наркоторговцев, которые в комендантский час снабжали наркотиками для vip-клиентов и женщин легкого поведения.
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