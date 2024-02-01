В Украине разрешат выращивать коноплю, но будут ограничения

Выращивание конопли. Иллюстративное фото: coffeeshop

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины работает над созданием реестра производителей технической конопли. Также обсуждается механизм отбора проб на содержание наркотических веществ.

Об этом сообщает Минагрополитики.

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Так, министерство работает над созданием реестра производителей технической конопли и механизма отбора проб на содержание наркотических веществ.

Для этого нарабатываются нормативные документы согласно Закону № 7457 "О регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности".

Пока документ находится на подписи у Президента Украины.

"Минагрополитики создаст электронный реестр, куда будет вноситься информация о производителях технической конопли. Чтобы было понятно, кто выращивает, сколько и какие используют семена. Не нужно будет получать лицензии, квоты или отдельные разрешения на выращивание. Также готовится постановление Правительства о Регламенте отбора проб конопли в период цветения", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что этот закон станет толчком к реализации огромного потенциала выращивания этого растения в Украине.

Скриншот поста Минагрополитики

Скриншот поста Минагрополитики

Напомним, что в Одесской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в наркопреступлениях. Житель Болградского района выращивал в теплице сотни кустов конопли.

Также мы писали, что в Киеве разоблачили преступную группировку наркоторговцев, которые в комендантский час снабжали наркотиками для vip-клиентов и женщин легкого поведения.