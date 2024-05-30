В Україні будуть штрафувати велосипедистів і водіїв самокатів — що відомо

Велосипедисти. Фото: 0532.ua

В останні роки в Україні велосипеди та електросамокати стали популярними засобами пересування. Для цих учасників дорожнього руху також існують певні правила дорожнього руху та штрафи в разі їх порушення.

Відповідний закон про дорожній рух опублікований на сайті Верховної Ради.

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Штрафи для велосипедистів

За порушення ПДР велосипедистами, включаючи керування гужовим транспортом та погоничів тварин, передбачено штраф у розмірі 340 гривень.

Якщо велосипедист керує у стані сп’яніння, штраф збільшується до 680 гривень.

Порушення, що призводять до аварійної ситуації, караються штрафом у 850 гривень або громадськими роботами на 20-40 годин.

За повторне порушення ПДР штраф складає 850 гривень.

Правила для водіїв електросамокатів

17 березня 2023 року було підписано законопроєкт №8172, який встановлює швидкісні обмеження для електросамокатів.

Легкий персональний електричний транспортний засіб може мати до 4 коліс, електромотор потужністю до 1 000 Вт і швидкість до 25 км/год.

Низькошвидкісний транспортний засіб має максимальну швидкість 50 км/год і вагу до 600 кг.

Електросамокати вважаються транспортними засобами, тому їх рух по тротуарах заборонений. Вікових обмежень для керування електросамокатом не існує.

Водії електросамокатів повинні:

їхати праворуч проїзної частини.

не керувати у стані сп’яніння.

використовувати світловідбивні елементи.

не перевозити пасажирів, якщо це не передбачено конструкцією.

використовувати засоби безпеки та шоломи під час руху.

дотримуватися загальних ПДР.

Штрафи для водіїв електросамокатів

Рух по тротуару — 850 гривень.

Керування у нетверезому стані — 17 тисяч гривень.

Крадіжка моноколеса чи самоката — від 3 до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

Крадіжка групою осіб — від 5 до 8 років обмеження чи позбавлення волі.

У разі ДТП з пішоходом, суд визначає покарання, яке може включати штраф або, у разі тілесних ушкоджень, позбавлення волі.

Раніше ми розповідали, як одесит покатався на самокаті та отримав штраф 17 тисяч гривень. Також водії серед небезпечних факторів на весняних дорогах назвали появу великої кількості електросамокатів.