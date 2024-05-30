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В Украине будут штрафовать велосипедистов и водителей самокатов — что известно

30 мая 2024 23:01
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Бригадир София
редактор
В Украине будут штрафовать велосипедистов и водителей самокатов — что известно
Велосипедисты. Фото: 0532.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В последние годы в Украине велосипеды и электросамокаты стали популярными средствами передвижения. Для этих участников дорожного движения также есть определенные правила дорожного движения и штрафы для их нарушения.

Соответствующий закон о дорожном движении опубликован на сайте Верховной Рады.

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Штрафы для велосипедистов

За нарушение ПДД велосипедистами, включая управление гужевым транспортом и погонщиков животных, предусмотрен штраф в размере 340 гривен.

Если велосипедист управляет состоянием опьянения, штраф увеличивается до 680 гривен.

Нарушения, приводящие к аварийной ситуации, караются штрафом в 850 гривен или общественными работами на 20-40 часов.

За повторное нарушение ПДД штраф составляет 850 гривен.

Правила для водителей электросамокатов

17 марта 2023 года был подписан законопроект №8172, устанавливающий скоростные ограничения для электросамокатов.

Легкое персональное электрическое транспортное средство может иметь до 4 колес, электромотор мощностью до 1000 Вт и скорость до 25 км/ч.

Низкоскоростное транспортное средство имеет максимальную скорость 50 км/ч и вес 600 кг.

Электросамокаты считаются транспортными средствами, поэтому их движение по тротуарам запрещено. Возрастных ограничений для управления электросамокатом не существует.

Водители электросамокатов должны:

  • ехать справа проезжей части;
  • не управлять в состоянии опьянения;
  • использовать светоотражающие элементы;
  • не перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией;
  • использовать средства безопасности и шлемы во время движения;
  • соблюдать общие ПДД.

Штрафы для водителей электросамокатов

  • Движение по тротуару — 850 гривен.
  • Управление в нетрезвом состоянии — 17 тысяч гривен.
  • Кража моноколеса или самоката — от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.
  • Кража группой лиц — от 5 до 8 лет ограничения или лишения свободы.
  • В случае ДТП с пешеходом суд определяет наказание, которое может включать штраф или, в случае телесных повреждений, лишение свободы.

Ранее мы рассказывали, как одессит покатался на самокате и получил штраф в 17 тысяч гривен. Также водители среди опасных факторов на весенних дорогах назвали появление большого количества электросамокатов.

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