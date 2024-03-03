В Україні адвокат надав суду висновки від ChatGPT, які суперечать вердикту суддів

Судова справа проти штучного інтелекту. Фото: shutterstock

У судовому процесі проти ChatGPT стався безпрецедентний випадок. Адвокат використав аргументацію, що ґрунтується на аналізі ChatGPT, щоб оскаржити рішення суду. Це сталося в українському Касаційному господарському суді у справі про стягнення комерційної заборгованості.

Про це повідомило видання "Политика Страны" у неділю, 3 березня.

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Адвокат, який брав участь в одній зі справ, звернувся до суддів із проханням пояснити їхнє рішення, спираючись на інтерпретацію ChatGPT. ШІ поставив під сумнів використання терміна "добровільне зобов'язання" судом, стверджуючи, що це поняття суперечить ухвалі, встановленій у законодавстві.

Проте 8 лютого суд дійшов висновку, що дії юриста були неприйнятними, оскільки він, на їхню думку, не шанував авторитет судової влади. Судді також зазначили, що застосування ШІ у судочинстві не регулюється законом та не має наукового обґрунтування.

Проте суддя Ганна Вронська висловила відмінну думку, вказавши на відсутність доказів недобросовісної поведінки у використанні ШІ адвокатом. Вона вважає, що таке застосування ШІ не повинно розглядатися як зловживання процесуальними правами.

Повідомлення "Политика страны". Фото: скриншот

Нагадаємо, ChatGPT тестує нову функцію. ШІ починає запам'ятовувати ваші попередні чати, щоб зробити майбутнє спілкування кориснішим.

Раніше дослідники Стенфордського університету провели дослідження зі штучним інтелектом. Йому дали можливість покерувати країнами, під час яких ШІ довів світ до ядерної війни.