В Украине адвокат предоставил суду выводы от ChatGPT, которые противоречат вердикту судей
В судебном процессе против ChatGPT произошел беспрецедентный случай. Адвокат использовал аргументацию, основанную на анализе ChatGPT, чтобы оспорить решение суда. Это произошло в украинском Кассационном хозяйственном суде по делу о взыскании коммерческой задолженности.
Об этом сообщило издание "Политика Страны" в воскресенье, 3 марта.
Выводы ChatGPT, которые протвиворечат вердикту судей
Адвокат, участвовавший в одном из дел, обратился к судьям с просьбой пояснить их решение, опираясь на интерпретацию ChatGPT. ИИ поставил под сомнение использование термина "добровольное обязательство" судом, утверждая, что это понятие противоречит определению, установленному в законодательстве.
Однако, 8 февраля суд пришел к выводу, что действия юриста были неприемлемы, поскольку он, по их мнению, не уважал авторитет судебной власти. Судьи также отметили, что применение ИИ в судопроизводстве не регулируется законом и не имеет научного обоснования.
Тем не менее судья Анна Вронская выразила отличное мнение, указав на отсутствие доказательств недобросовестного поведения в использовании ИИ адвокатом. Она считает, что такое применение ИИ не должно рассматриваться как злоупотребление процессуальными правами.
Напомним, ChatGPT тестирует новую функцию. ИИ начинает запоминать ваши предыдущие чаты, чтобы сделать будущее общение более полезным.
Ранее исследователи Стэнфордского университета провели исследования с искусственным интеллектом. Ему дали возможность поруководить странами, во время которого ИИ довел мир до ядерной войны.
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