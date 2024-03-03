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В Украине адвокат предоставил суду выводы от ChatGPT, которые противоречат вердикту судей

3 марта 2024 16:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине адвокат предоставил суду выводы от ChatGPT, которые противоречат вердикту судей
Судебное дело против искусственного интеллекта. Фото: shutterstock
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В судебном процессе против ChatGPT произошел беспрецедентный случай. Адвокат использовал аргументацию, основанную на анализе ChatGPT, чтобы оспорить решение суда. Это произошло в украинском Кассационном хозяйственном суде по делу о взыскании коммерческой задолженности.

Об этом сообщило издание "Политика Страны" в воскресенье, 3 марта.

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Адвокат, участвовавший в одном из дел, обратился к судьям с просьбой пояснить их решение, опираясь на интерпретацию ChatGPT. ИИ поставил под сомнение использование термина "добровольное обязательство" судом, утверждая, что это понятие противоречит определению, установленному в законодательстве.

Однако, 8 февраля суд пришел к выводу, что действия юриста  были неприемлемы, поскольку он, по их мнению, не уважал авторитет судебной власти. Судьи также отметили, что применение ИИ в судопроизводстве не регулируется законом и не имеет научного обоснования.

Тем не менее судья Анна Вронская выразила отличное мнение, указав на отсутствие доказательств недобросовестного поведения в использовании ИИ адвокатом. Она считает, что такое применение ИИ не должно рассматриваться как злоупотребление процессуальными правами.

Политика страны
Сообщение издания "Политика страны". Фото: скриншот

Напомним, ChatGPT тестирует новую функцию. ИИ начинает запоминать ваши предыдущие чаты, чтобы сделать будущее общение более полезным. 

Ранее исследователи Стэнфордского университета провели исследования с искусственным интеллектом. Ему дали возможность поруководить странами, во время которого ИИ довел мир до ядерной войны.

суд
искусственный интеллект
ChatGPT
юристы

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