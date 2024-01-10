В Україні 500 сімей забронювали кошти на нове житло через єВідновлення — як працює програма

Зруйнований будинок. Ілюстративне фото: icrc.org

В Україні вже 500 сімей забронювали кошти на отримання нового житла за сертифікатом єВідновлення. Представники програми пояснили як скористатись житловим сертифікатом та як працює програма.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Від початку цього року для українців, що мають сертифікати єВідновлення є можливість укладати угоди купівлі-продажу нового житла замість того, яке було знищено внаслідок війни і яке не підлягає ремонту.

Станом на сьогодні, 10 січня вже 10 житлових сертифікатів було використано, а ще 508 власників сертифікатів забронювали кошти на отримання нового житла і два з них вже погашені. Тобто, держава вже перерахувала кошти на рахунок продавця помешкання.

Як працює компенсація єВідновлення

Відшкодування за зруйнований будинок за програмою єВідновлення запустили з 1 серпня 2023 року. Воно передбачено для українців, чиє житло було повністю зруйноване від війни. Фінансування здійснюється у вигляді житлового сертифіката, який власник знищеного житла може обміняти на нове.

В Україні вже 8395 українських родин подали відповідні заяви. Близько половини, 4095 заяв вже розглянули відповідні комісії при органах місцевого самоврядування, а ще 941 заява знаходиться в обробці. Також 2027 заявників отримали позитивне рішення про відшкодування. Загальна сума житлових сертифікатів складає 3,6 млрд грн.

Як отримати компенсацію від держави за зруйноване житло

Головні вимоги для отримання сертифіката:

подати повідомлення про зруйноване житло в застосунку чи на порталі Дія;

подати заяву на виплату за зруйноване житло через Дію, ЦПАП або у нотаріуса;

дочекатися рішення комісії при органі місцевого самоврядування — максимальний термін розгляду заяви складає 30 днів;

якщо рішення позитивне, у застосунку Дія з‘явиться житловий сертифікат.

За словами голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, станом на сьогодні вже сформовано 2 тисячі житлових сертифікатів єВідновлення.

"Сформований житловий сертифікат означає для вас, що заяву на компенсацію знищеного житла схвалено і призначено точну суму компенсації, на яку можна придбати нове. В середньому, по одному житловому сертифікату компенсація становить 2 млн гривень. Сума визначається відповідно до Постанови Кабміну №600 від 30 травня 2023 року і враховує загальну площу житла, помножену на середньозважену вартість 1 кв. метру житла", — вказала Шуляк.

Хто може отримати житловий сертифікат

Як зазначалося раніше, відповідний сертифікат на відновлення житла можуть отримати ті українці, чиє житло було знищене через війну і не підлягає відновленню.

Етапи компенсацій:

кошти на дрібний терміновий ремонт (до 200 тис гривень)

кошти на капітальний ремонт (до 500 тис гривень)

Проте існують деякі обмеження для певних категорій громадян, зокрема йдеться про:

особи, які допомагали окупантам;

підсанкційні особи;

громадяни, у яких є судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України".

Як скористатись сертифікатом

Після того, як громадянин отримав сертифікат в Дії, він може розпочати процес придбання нового житла.

Щоб скористатись сертифікатом, потрібно:

обрати собі нове житло — квартиру або навіть кімнату у гуртожитку на вторинному ринку у будь-якому населеному пункті України, або інвестицію у квартиру на етапі будівництва;

домовитись з продавцем про покупку і перед укладанням угоди купівлі - продажу забронювати кошти на це у застосунку Дія. Для цього треба натиснути на кнопку "Забронювати кошти" в застосунку Дія. З моменту бронювання коштів у власника сертифікату єВідновлення є 30 днів, щоб провести відповідну угоду купівлі-продажу;

після підтвердження бронювання коштів в Дії, потрібно звернутись до нотаріуса, який підтвердить відмову від права власності на знищену нерухомість та оформить угоду купівлі-продажу нової. Оформити її можуть лише ті нотаріуси, які мають доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ);

після підписання угоди купівлі-продажу заброньовані кошти протягом 5 днів надійдуть на рахунок продавця майна.

"Перший житловий сертифікат єВідновлення вже навіть погашено — родина з Гостомеля, яка обрала для себе нову домівку в Бучі, уклала відповідну угоду і кошти, передбачені її сертифікатом, вже надійшли на рахунок продавця", — додала Шуляк.

Нагадаємо, через російські обстріли чимало людей в Україні залишилися без своїх домівок. Саме для цього існує безліч державних програм, одна з яких — єВідновлення. Однак іноді буває таке, що людям можуть відмовити у допомозі, але на це є свої причини.