В Україні 500 сімей забронювали кошти на нове житло через єВідновлення — як працює програма
В Україні вже 500 сімей забронювали кошти на отримання нового житла за сертифікатом єВідновлення. Представники програми пояснили як скористатись житловим сертифікатом та як працює програма.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Деякі сім'ї вже скористалися сертифікатами єВідновлення
Від початку цього року для українців, що мають сертифікати єВідновлення є можливість укладати угоди купівлі-продажу нового житла замість того, яке було знищено внаслідок війни і яке не підлягає ремонту.
Станом на сьогодні, 10 січня вже 10 житлових сертифікатів було використано, а ще 508 власників сертифікатів забронювали кошти на отримання нового житла і два з них вже погашені. Тобто, держава вже перерахувала кошти на рахунок продавця помешкання.
Як працює компенсація єВідновлення
Відшкодування за зруйнований будинок за програмою єВідновлення запустили з 1 серпня 2023 року. Воно передбачено для українців, чиє житло було повністю зруйноване від війни. Фінансування здійснюється у вигляді житлового сертифіката, який власник знищеного житла може обміняти на нове.
В Україні вже 8395 українських родин подали відповідні заяви. Близько половини, 4095 заяв вже розглянули відповідні комісії при органах місцевого самоврядування, а ще 941 заява знаходиться в обробці. Також 2027 заявників отримали позитивне рішення про відшкодування. Загальна сума житлових сертифікатів складає 3,6 млрд грн.
Як отримати компенсацію від держави за зруйноване житло
Головні вимоги для отримання сертифіката:
- подати повідомлення про зруйноване житло в застосунку чи на порталі Дія;
- подати заяву на виплату за зруйноване житло через Дію, ЦПАП або у нотаріуса;
- дочекатися рішення комісії при органі місцевого самоврядування — максимальний термін розгляду заяви складає 30 днів;
- якщо рішення позитивне, у застосунку Дія з‘явиться житловий сертифікат.
За словами голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, станом на сьогодні вже сформовано 2 тисячі житлових сертифікатів єВідновлення.
"Сформований житловий сертифікат означає для вас, що заяву на компенсацію знищеного житла схвалено і призначено точну суму компенсації, на яку можна придбати нове. В середньому, по одному житловому сертифікату компенсація становить 2 млн гривень. Сума визначається відповідно до Постанови Кабміну №600 від 30 травня 2023 року і враховує загальну площу житла, помножену на середньозважену вартість 1 кв. метру житла", — вказала Шуляк.
Хто може отримати житловий сертифікат
Як зазначалося раніше, відповідний сертифікат на відновлення житла можуть отримати ті українці, чиє житло було знищене через війну і не підлягає відновленню.
Етапи компенсацій:
- кошти на дрібний терміновий ремонт (до 200 тис гривень)
- кошти на капітальний ремонт (до 500 тис гривень)
Проте існують деякі обмеження для певних категорій громадян, зокрема йдеться про:
- особи, які допомагали окупантам;
- підсанкційні особи;
- громадяни, у яких є судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І "Злочини проти основ національної безпеки України" Особливої частини Кримінального кодексу України".
Як скористатись сертифікатом
Після того, як громадянин отримав сертифікат в Дії, він може розпочати процес придбання нового житла.
Щоб скористатись сертифікатом, потрібно:
- обрати собі нове житло — квартиру або навіть кімнату у гуртожитку на вторинному ринку у будь-якому населеному пункті України, або інвестицію у квартиру на етапі будівництва;
- домовитись з продавцем про покупку і перед укладанням угоди купівлі - продажу забронювати кошти на це у застосунку Дія. Для цього треба натиснути на кнопку "Забронювати кошти" в застосунку Дія. З моменту бронювання коштів у власника сертифікату єВідновлення є 30 днів, щоб провести відповідну угоду купівлі-продажу;
- після підтвердження бронювання коштів в Дії, потрібно звернутись до нотаріуса, який підтвердить відмову від права власності на знищену нерухомість та оформить угоду купівлі-продажу нової. Оформити її можуть лише ті нотаріуси, які мають доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ);
- після підписання угоди купівлі-продажу заброньовані кошти протягом 5 днів надійдуть на рахунок продавця майна.
"Перший житловий сертифікат єВідновлення вже навіть погашено — родина з Гостомеля, яка обрала для себе нову домівку в Бучі, уклала відповідну угоду і кошти, передбачені її сертифікатом, вже надійшли на рахунок продавця", — додала Шуляк.
Нагадаємо, через російські обстріли чимало людей в Україні залишилися без своїх домівок. Саме для цього існує безліч державних програм, одна з яких — єВідновлення. Однак іноді буває таке, що людям можуть відмовити у допомозі, але на це є свої причини.
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