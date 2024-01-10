В Украине 500 семей забронировали деньги на новое жилье через єВідновлення — как работает программа

Разрушенный дом. Иллюстративное фото: icrc.org

В Украине уже 500 семей забронировали средства на получение нового жилья по сертификату єВідновлення. Представители программы объяснили, как воспользоваться жилищным сертификатом и как работает программа.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Некоторые семьи уже воспользовались сертификатами

С начала этого года для украинцев, имеющих сертификаты єВідновлення есть возможность заключать сделки купли-продажи нового жилья вместо того, которое было уничтожено в результате войны и не подлежит ремонту.

По состоянию на сегодняшний день, 10 января уже 10 жилищных сертификатов было использовано, а еще 508 владельцев сертификатов забронировали средства на получение нового жилья и два из них уже погашены. То есть, государство уже перечислило средства на счет продавца квартиры.

Как работает компенсация єВідновлення

Возмещение за разрушенный дом по программе єВідновлення запустили с 1 августа 2023 года. Оно предназначено для украинцев, чье жилье было полностью разрушено от войны. Финансирование осуществляется в виде жилищного сертификата, который владелец уничтоженного жилья может обменять на новое.

В Украине уже 8395 украинских семей подали заявления. Около половины 4095 заявлений уже рассмотрели соответствующие комиссии при органах местного самоуправления, а еще 941 заявление находится в обработке. Также 2027 заявителей получили положительное решение о возмещении. Общая сумма жилищных сертификатов составляет 3,6 млрд грн.

Как получить компенсацию от государства за разрушенное жилье

Главные требования к получению сертификата:

представить сообщение о разрушенном жилье в приложении или на портале Дія;

подать заявление на выплату за разрушенное жилье через Дію, ЦПАП или у нотариуса;

дождаться решения комиссии при органе местного самоуправления – максимальный срок рассмотрения заявления составляет 30 дней;

если решение положительное, в приложении Дія появится жилищный сертификат.

По словам председателя Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, по состоянию на сегодняшний день уже сформировано 2 тысячи жилых сертификатов єВідновлення.

"Сформированный жилищный сертификат означает для вас, что заявление на компенсацию уничтоженного жилья одобрено и назначена точная сумма компенсации, на которую можно приобрести новое. В среднем по одному жилому сертификату компенсация составляет 2 млн гривен. Сумма определяется в соответствии с Постановлением Кабмина №600 от 30 мая 2023 года и учитывает общую площадь жилья, умноженную на средневзвешенную стоимость 1 кв. метра жилья", — указала Шуляк.

Кто можно получить жилищный сертификат

Как отмечалось ранее, соответствующий сертификат на восстановление жилья могут получить те украинцы, чье жилье было уничтожено из-за войны и не подлежит восстановлению.

Этапы компенсаций:

средства на мелкий срочный ремонт (до 200 тыс. гривен)

средства на капитальный ремонт (до 500 тыс. гривен)

Однако существуют некоторые ограничения для определенных категорий граждан, в частности, речь идет о:

лица, помогавшие оккупантам;

подсанкционные лица;

граждане, имеющие судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных разделом I "Преступления против основ национальной безопасности Украины" Особенной части Уголовного кодекса Украины".

Как воспользоваться сертификатом

После того как гражданин получил сертификат в Дії, он может начать процесс приобретения нового жилья.

Чтобы воспользоваться сертификатом, необходимо:

выбрать новое жилье — квартиру или даже комнату в общежитии на вторичном рынке в любом населенном пункте Украины, или инвестицию в квартиру на этапе строительства;

договориться с продавцом о покупке и перед заключением сделки купли-продажи забронировать средства на это в приложении Дія. Для этого нужно нажать кнопку "Забронировать средства" в приложении Дія. С момента бронирования средств у владельца сертификата єВідновлення есть 30 дней, чтобы провести соответствующее соглашение купли-продажи;

после подтверждения бронирования средств в Дія следует обратиться к нотариусу, который подтвердит отказ от права собственности на уничтоженную недвижимость и оформит сделку купли-продажи новой. Оформить ее могут только нотариусы, имеющие доступ к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества (РПЗМ);

после подписания сделки купли-продажи забронированные средства в течение 5 дней поступят на счет продавца имущества.

"Первый жилищный сертификат єВідновлення уже даже погашено — семья из Гостомеля, выбравшая для себя новый дом в Буче, заключила соответствующее соглашение и средства, предусмотренные его сертификатом, уже поступили на счет продавца", — добавила Шуляк.

Напомним, из-за российских обстрелов многие в Украине остались без своих домов. Именно для этого существует множество государственных программ, одна из которых єВідновлення. Однако иногда бывает такое, что людям могут отказать в помощи, но для этого есть свои причины.