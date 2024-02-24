В Угорщині дружина українського дипломата намагалася провезти контрабандні цигарки

Митник демонструє вилучені пачки цигарок. Фото: скриншот

Дружина українського дипломата намагалася провезти до Угорщини партію контрабандних цигарок. Внаслідок цього водій може потрапити до в'язниці на вісім років.

Про це повідомила Податкова та митна служба Угорщини у Facebook у суботу, 24 лютого.

Дружина дипломата перевозила цигарки

Митники повідомили, що вантаж знайшли у мікроавтобусі "з фальшивою дипломатичною міткою".

"Водій автомобіля хотів приховати серйозне порушення бюджету через дипломатичну недоторканність свого пасажира", — йдеться у заяві відомства.

Пасажиром виявилася "жінка, яка ідентифікувала себе дипломатичним паспортом, її чоловік дипломат". При перетині кордону вона заявила, що не перевозить нічого, що потрібно декларувати.

Поки митники оглядали автобус, водій та його пасажирка не співпрацювали. Вони замкнулися в автомобілі та почали дзвонити.

Угорські митники виявили в машині 141 500 коробок українських цигарок.

Водія мікроавтобуса затримано, він може отримати до восьми років.

"Жінці з українським громадянством дозволили вільно залишити місце події через її дипломатичну недоторканність", — повідомили митники.

Українське МЗС та посольство України в Угорщині цієї історії поки що не коментує.

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