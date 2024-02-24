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В Венгрии жена украинского дипломата пыталась провезти контрабандные папиросы

24 февраля 2024 23:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Венгрии жена украинского дипломата пыталась провезти контрабандные папиросы
Таможенник демонстрирует изъятые пачки сигарет. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Жена украинского дипломата пыталась провезти в Венгрию партию контрабандных сигарет. В результате водитель может попасть в тюрьму на восемь лет.

Об этом сообщила Налоговая и таможенная служба Венгрии в Facebook в субботу, 24 февраля.

Жена дипломата перевозила сигареты

Таможенники сообщили, что груз обнаружили в микроавтобусе "с фальшивой дипломатической меткой".

"Водитель автомобиля хотел скрыть серьезное нарушение бюджета из-за дипломатической неприкосновенности своего пассажира", — говорится в заявлении ведомства.

Пассажиром оказалась "женщина, идентифицировавшая себя дипломатическим паспортом, ее муж дипломат". При пересечении границы она заявила, что не перевозит ничего, что нужно декларировать.

Пока таможенники осматривали автобус, водитель и его пассажир не сотрудничали. Они заперлись в автомобиле и начали звонить.

Венгерские таможенники обнаружили в машине 141 500 коробок украинских сигарет.

Водитель микроавтобуса задержан, он может получить до восьми лет.

"Женщине с украинским гражданством позволили свободно покинуть место происшествия из-за его дипломатической неприкосновенности", — сообщили таможенники.

Украинское МИД и посольство Украины в Венгрии эту историю пока не комментирует.

Ранее мы сообщали, что во Львове суд признал виновным Александра Ненича в контрабанде мобильной техники. Речь идет о наушниках, ноутбуках, планшетах от Apple, а также нескольких фотокамерах, объективах, игровых консолях других фирм. Мужчину оштрафовали на 1,4 млн грн.

Также мы сообщали, что черновчанин пытался из Польши завезти в Украину 34 незадекларированных системы Starlink на сумму 1 миллион гривен. В то же время мужчина убеждал таможенников, что везет только металлический ящик и холодильник.

граница
контрабанда
сигареты
Венгрия
Украина
нарушения
Криминал

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