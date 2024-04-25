В США планують втричі збільшити виробництво снарядів — з чим це пов'язано

Американські солдати розвантажують снаряди. Фото: U.S. DoD

Сполучені Штати Америки планують втричі збільшити виробництво 155-міліметрових снарядів. Це пов'язано з ухваленням масштабного пакета допомоги Україні на 61 мільярд доларів, включно з оборонною допомогою.

Про це заявив заступник головнокомандувача ЗС США, генерал-лейтенант Джеймс Мінгус, повідомляє Defence One.

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"З урахуванням доповнення, яке, на щастя, було прийнято 23 квітня, до наступного літа ми досягнемо виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у 100 000 одиниць", — відзначив він.

За словами Мінгуса, йдеться про потрійне зростання у порівнянні з сьогоднішніми показниками. Очікується, що цього місяця американський ВПК випустить 30 000 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. А в порівнянні з показниками до лютого 2022 року — то зростання буде шестикратним.

Американський солдат перевіряє снаряди. Джерело: оф.сайт Сухопутних військ США

Торік голова закупівель Армії США Даґ Буш казав, що країна розширює виробничі потужності створенням нових робочих місць в Арканзасі, Канзасі та у Техасі. В останньому випадку інвестиції збільшили "пропускну здатність і продуктивність виробництва снарядів на 83%", про що заявила гендиректор General Dynamics Фібі Новакович.

Нагадаємо, раніше німецький Bild заявив, що на Донецькому напрямку українські військові припинили заощаджувати боєприпаси для ударів по російських позиціях.

Водночас The New York Times заявило, що Україна таємно отримала від США ракети ATACMS ще до ухвалення військової допомоги на суму 61 мільярд доларів.