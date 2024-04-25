В США планируют втрое увеличить производство снарядов — с чем это связано

Американские солдаты разгружают снаряды. Фото: US DoD

Соединенные Штаты Америки планируют втрое увеличить производство 155-миллиметровых снарядов. Это связано с принятием масштабного пакета помощи Украине на 61 миллиард долларов, включая оборонную помощь.

Об этом заявил заместитель главнокомандующего ВС США, генерал-лейтенант Джеймс Мингус, сообщает Defence One.

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"С учетом дополнения, которое, к счастью, было принято 23 апреля, к следующему лету мы достигнем производства 155-мм артиллерийских боеприпасов в 100 000 единиц", — отметил он.

По словам Мингуса, речь идет о тройном росте по сравнению с сегодняшними показателями. Ожидается, что в текущем месяце американский ВПК выпустит 30 000 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. А по сравнению с показателями до февраля 2022 года — рост будет шестикратным.

Американский солдат проверяет снаряды. Источник: оф.сайт Сухопутных войск США

В прошлом году глава закупок Армии США Даг Буш говорил, что страна расширяет производственные мощности созданием новых рабочих мест в Арканзасе, Канзасе и Техасе. В последнем случае инвестиции увеличили пропускную способность и производительность производства снарядов на 83%, о чем заявила гендиректор General Dynamics Фиби Новакович.

Напомним, ранее немецкий Bild заявил, что на Донецком направлении украинские военные перестали экономить боеприпасы для ударов по российским позициям.

В то же время, The New York Times заявило, что Украина тайно получила от США ракеты ATACMS еще до принятия военной помощи на сумму 61 миллиард долларов.