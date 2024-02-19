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В СБУ розповіли, наскільки спецслужби РФ опанували українську мову

19 лютого 2024 05:16
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Ботоферми РФ проти України: подробиці від СБУ
Олександр Мельниченко. Фото: Скріншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Росіяни, яких спецслужби РФ задіюють в інформаційній війні проти України, за 10 років більш-менш опанували українську мову. Однак деякі речі їм поки що даються складно. Наприклад, підробка офіційних документів.

Про це Новини.LIVE розповів представник СБУ Олександр Мельниченко.

"В підробці офіційних документів у них ще трапляються казуси. А от у ботів, які просто коментують, рівень української мови кращий. Вивчили вже за 10 років війни. Це один із позитивів — росіяни стали вчити українську мову", — іронічно зазначив  Мельниченко.

За його словами, росіяни масово використовуватимуть фейкові акаунти і під виглядом українських громадян, з дуже часто гарною українською мовою, коментують будь-які події у вигідному для РФ фоні.

Мовляв, спецслужби країни-аресорки уважно стежать за подіями, що викликають негативний резонанс серед українців.

"Це панічні настрої, дискредитації вищого військово-політичного керівництва країни і мобілізація. Мовляв, не йдіть захищати країну, бо будете або вбиті, або ж вас там не будуть забезпечувати", — підсумував він.

Нагадаємо, за словами представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, Росія намагатиметься дестабілізувати ситуацію всередині країни і проводитиме роботу проти України зовні — у демократичних країнах та у країнах Глобального півдня.

 

СБУ
війна
пропаганда
війна в Україні
Росія

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