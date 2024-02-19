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В СБУ рассказали, насколько спецслужбы РФ овладели украинским языком

19 февраля 2024 05:16
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Ботофермы РФ против Украины: подробности от СБУ
Александр Мельниченко. Фото: Скриншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Россияне, которых спецслужбы РФ задействуют в информационной войне против Украины, за 10 лет более или менее освоили украинский язык. Однако некоторые вещи им пока что даются сложно. К примеру, подделка официальных документов.

Об этом Новини.LIVE рассказал представитель СБУ Александр Мельниченко.

"В подделке официальных документов у них еще случаются казусы. А вот у просто комментирующих ботов уровень украинского языка лучше. Выучили уже за 10 лет войны. Это один из позитивов — россияне стали учить украинский язык", — иронически отметил Мельниченко.

По его словам, россияне будут массово использовать фейковые аккаунты и под видом украинских граждан, часто с очень хорошим украинским языком, будут комментировать любые события в выгодном для РФ фоне.

Так, спецслужбы страны-арессора внимательно следят за событиями, вызывающими негативный резонанс среди украинцев.

"Это панические настроения, дискредитации высшего военно-политического руководства страны и мобилизация. Мол, не идите защищать страну, потому что будете либо убиты, либо вас там не будут обеспечивать", — подытожил он.

Напомним, по словам представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри страны и будет проводить работу против Украины внешне — в демократических странах и странах Глобального юга.

 

СБУ
война
пропаганда
война в Украине
Россия

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