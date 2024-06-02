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В Румунії офіційно відкрили центр обслуговування систем HIMARS

2 червня 2024 15:40
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Ілля Рябінін
редактор
Румунія ремонтуватиме HIMARS для України
Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар на церемонії відркиття. Фото: Laurențiu Turoi/Defence Romania
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В румунському Бакеу у четвер, 30 травня, відкрили центр обслуговування американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Відтепер там ремонтуватимуть та обслуговуватимуть техніку, яка є у сусідніх країн, зокрема — України.

Про це повідомляє Defence Romania.

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Румунія ремонтуватиме HIMARS для України

Як зазначається, подібне підприємство буде першим у Європі. Його було відкрито на потужностях румунської оборонної компанії Aerostar S.A. спільно з американською військово-промисловою корпорацією Lockheed Martin.

румунія himars
Церемонія відкриття. Джерело: Laurențiu Turoi

Як заявила керівниця відділу з міжнародної комунікації компанії Пола Гартлі, запуск комплексу сприятиме створенню та збереженню робочих місць у Румунії та забезпечить зниження експлуатаційних витрат для румунської армії.

румунія хаймарс зсу
Церемонія відкриття. Джерело: Laurențiu Turoi

Водночас як заявив міністр оборони Румунії Анджел Тилвар, тепер сусідні країни, які мають або матимуть у майбутньому на озброєнні такі РСЗВ, зможуть їх ремонтувати в Румунії, зокрема — Україна.

Нагадаємо, раніше німецький концерн Rheinmetall відкрив оборонний завод в румунському Медіаші, де виготовлятимуть бойові машини піхоти Marder.

Водночас президент країни Клаус Йоханніс підтвердив участь румунської делегації в майбутньому Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії.

Україна
ремонт
зброя
промисловість
військова техніка
Румунія
робота

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