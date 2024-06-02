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В Румынии официально открыли центр обслуживания систем HIMARS

2 июня 2024 15:40
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Илья Рябинин
редактор
Румыния будет ремонтировать HIMARS для Украины
Министр обороны Румынии Анджел Тилвар на церемонии отвержения. Фото: Laurențiu Turoi/Defence Romania
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В румынском Бакэу в четверг, 30 мая, открыли центр обслуживания американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Теперь там будут ремонтировать и обслуживать технику, которая есть у соседних стран, в частности Украины.

Об этом сообщает Defence Romania.

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Румыния будет ремонтировать HIMARS для Украины

Как отмечается, подобное предприятие станет первым в Европе. Он был открыт на мощностях румынской оборонной компании Aerostar SA совместно с американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin.

румыния himars
Церемония открытия. Источник: Laurențiu Turoi

Как заявила руководитель отдела по международной коммуникации компании Пола Хартли, запуск комплекса будет способствовать созданию и сохранению рабочих мест в Румынии и обеспечит снижение эксплуатационных расходов для румынской армии.

румыния хаймарс ссу
Церемония открытия. Источник: Laurențiu Turoi

В то же время, как заявил министр обороны Румынии Анджел Тилвар, теперь соседние страны, которые имеют или будут иметь в будущем на вооружении такие РСЗО, смогут их ремонтировать в Румынии (в частности Украина).

Напомним, ранее немецкий концерн Rheinmetall открыл оборонный завод в румынском Медиаше, где будут производить боевые машины пехоты Marder.

В то же время президент страны Клаус Йоханнис подтвердил участие румынской делегации в предстоящем Саммите мира, который состоится в Швейцарии.

Украина
ремонт
оружие
промышленность
военная техника
Румыния
работа

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