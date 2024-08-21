У Росії українського тракториста засудили до 10 років тюрми

Засідання суду в Росії. Фото: росЗМІ

У російському місті Санкт-Петербурзі суд визнав винним жителя Харківщини Віктора Руденка у шпигунстві та засудив до десяти років позбавлення волі. Чоловіка звинуватили у допомозі ЗСУ, зокрема в тому, що він збирав і відсилав військовим відомсті, які "можуть зашкодити безпеці Росії".

Про це повідомляє видання "Медіазона".

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За даними російського видання, Віктор Руденко — тракторист з Харківщини. Глава пресслужби петербурзьких судів Дар'я Лебедєва заявила, що чоловік "збирав і відсилав ЗСУ відомості, які не становлять державної таємниці, проте здатні завдати шкоди безпеці Росії".

Зазначається, що навесні 2022 року, під час наступу росіян на Харківщину, Віктор Руденко передав СБУ інформацію про розміщення мотострілецької бригади РФ, завдяки чому ЗСУ знищили окупантів.

Руденка росіяни затримали 24 квітня 2023 року і з того моменту утримували під вартою. Чоловік не заперечував пред’явлене в суді звинувачення, але винним себе не визнав, пояснивши, що в скоєному він не кається, бо діяв на користь своєї Батьківщини.