В России украинского тракториста приговорили к 10 годам тюрьмы

Заседание суда в России. Фото: росСМИ

В российском городе Санкт-Петербурге суд признал виновным жителя Харьковщины Виктора Руденко в шпионаже и приговорил к десяти годам лишения свободы. Мужчину обвинили в помощи ВСУ, в том числе в том, что он собирал и отсылал военным ведомости, которые "могут повредить безопасности России".

Об этом сообщает издание "Медиазона".

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По данным российского издания, Виктор Руденко — тракторист из Харьковской области. Глава пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева заявила, что мужчина "собирал и отсылал ВСУ сведения, не составляющие государственной тайны, однако способные нанести вред безопасности России".

Отмечается, что весной 2022 года, во время наступления россиян в Харьковскую область, Виктор Руденко передал СБУ информацию о размещении мотострелковой бригады РФ, благодаря чему ВСУ уничтожили оккупантов.

Руденко россияне задержали 24 апреля 2023 и с того момента содержали под стражей. Мужчина не отрицал предъявленное в суде обвинение, но виновным себя не признал, объяснив, что в содеянном он не раскаивается, потому что действовал в пользу своей Родины.