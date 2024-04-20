В російських школах учням пропонують роботу на військових заводах — чим заманюють

Підлітки на уроці. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У російських школах дітям розповідатимуть про користь працевлаштування на заводи військово-промислового комплексу з 14 років. Агітувати неповнолітніх до праці буде актор телесеріалу "Слово пацана".

Про це йдеться на російському сайті позаурочних занять "Розмови про головне".

Читайте також:

Що відомо про уроки "Розмови про головне"

Щопонеділка в російських школах на першому уроці проходять заняття під назвою "Розмови про головне". Основні теми цих лекцій пов'язані із "ключовими аспектами життя людини в сучасній Росії".

У понеділок, 22 квітня, на останньому занятті до травневих свят занятті з циклу рекламуватимуть студентські загони та роботу у вільний від уроків час. На сайті зазначається, що в обов'язки педагогів входить відродження радянського культу праці та стимулювання дітей йти на роботу ще зі шкільних років.

Розповіді про прославлення робочих спеціальностей та студентські загони почують не лише старшокласники, а й учні молодшої та середньої школи. Дітям пояснять, що в РФ знову є звання "Героя Труда" та орден "За доблестный труд". Учитель має донести до учнів, що підлітки можуть почати працювати та заробляти на власний рахунок з 14 років, а обмеження праці для неповнолітніх незначні: не можна працювати вночі та довше, ніж чотири години на день.

Як залучений до проєкту актор телесеріалу "Слово пацана"

Леон Кемстач, який зіграв одну з головних ролей у телесеріалі "Слово пацана", знявся для проєкту в короткометражці. У цій стрічці він грає студента, який зустрічає наставника та під його керівництвом досягає результатів у робототехніці.

У відеороликах дітям про себе розповідають пожежники, лікарі та працівники підприємств. Чоловічий голос за кадром на тлі пожежника, який збирається виїжджати на виклик, каже, що не всі можуть бути менеджерами та блогерами. Школярам демонструють переваги "почесної праці", зокрема будівництва, а також допомоги у відновленні окупованих регіонів.

У березні Державна Рада Татарстану підготувала зміни до Кодексу праці. Згідно із цими нововведеннями, неповнолітні можуть працювати на шкідливих та небезпечних підприємствах, зокрема військових заводах.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську росіяни перепрофілюють вчителів української мови та літератури на викладачів російської.

Також ми повідомляли про те, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей школярам роздають зошити із зображеннями російських військовослужбовців і Путіна.