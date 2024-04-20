Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В російських школах учням пропонують роботу на військових заводах — чим заманюють arrow

В російських школах учням пропонують роботу на військових заводах — чим заманюють

20 квітня 2024 01:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
В російських школах учням пропонують роботу на військових заводах — чим заманюють
Підлітки на уроці. Фото ілюстративне: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У російських школах дітям розповідатимуть про користь працевлаштування на заводи військово-промислового комплексу з 14 років. Агітувати неповнолітніх до праці буде актор телесеріалу "Слово пацана".

Про це йдеться на російському сайті позаурочних занять "Розмови про головне".

Читайте також:

Що відомо про уроки "Розмови про головне"

Щопонеділка в російських школах на першому уроці проходять заняття під назвою "Розмови про головне". Основні теми цих лекцій пов'язані із "ключовими аспектами життя людини в сучасній Росії".

У понеділок, 22 квітня, на останньому занятті до травневих свят занятті з циклу рекламуватимуть студентські загони та роботу у вільний від уроків час. На сайті зазначається, що в обов'язки педагогів входить відродження радянського культу праці та стимулювання дітей йти на роботу ще зі шкільних років.

Розповіді про прославлення робочих спеціальностей та студентські загони почують не лише старшокласники, а й учні молодшої та середньої школи. Дітям пояснять, що в РФ знову є звання "Героя Труда" та орден "За доблестный труд". Учитель має донести до учнів, що підлітки можуть почати працювати та заробляти на власний рахунок з 14 років, а обмеження праці для неповнолітніх незначні: не можна працювати вночі та довше, ніж чотири години на день.

Як залучений до проєкту актор телесеріалу "Слово пацана"

Леон Кемстач, який зіграв одну з головних ролей у телесеріалі "Слово пацана", знявся для проєкту в короткометражці. У цій стрічці він грає студента, який зустрічає наставника та під його керівництвом досягає результатів у робототехніці.

У відеороликах дітям про себе розповідають пожежники, лікарі та працівники підприємств. Чоловічий голос за кадром на тлі пожежника, який збирається виїжджати на виклик, каже, що не всі можуть бути менеджерами та блогерами. Школярам демонструють переваги "почесної праці", зокрема будівництва, а також допомоги у відновленні окупованих регіонів.

У березні Державна Рада Татарстану підготувала зміни до Кодексу праці. Згідно із цими нововведеннями, неповнолітні можуть працювати на шкідливих та небезпечних підприємствах, зокрема військових заводах.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську росіяни перепрофілюють вчителів української мови та літератури на викладачів російської.

Також ми повідомляли про те, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей школярам роздають зошити із зображеннями російських військовослужбовців і Путіна.

робота
підлітки
завод
росіяни
школярі
Росія
школа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість