Подростки на уроке. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В российских школах детям будут рассказывать о пользе трудоустройства на заводы военно-промышленного комплекса с 14 лет. Агитировать несовершеннолетних на работу будет актер телесериала "Слово пацана".

Об этом говорится на российском сайте внеурочных занятий "Разговоры о главном".

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Что известно об уроках "Разговоры о главном"

Каждый понедельник в российских школах на первом уроке проходят занятия под названием "Разговоры о главном". Основные темы этих лекций связаны с "ключевыми аспектами жизни человека в современной России".

В понедельник, 22 апреля, на последнем до майских праздников занятии цикла будут рекламировать студенческие отряды и работу в свободное от уроков время. На сайте говорится, что в обязанности педагогов входит возрождение советского культа труда и стимулирование детей идти на работу еще со школьных лет.

Рассказы о прославлении рабочих специальностей и студенческих отрядах услышат не только старшеклассники, но и учащиеся младшей и средней школы. Детям объяснят, что в РФ снова есть звание "Героя Труда" и орден "За доблестный труд". Учитель должен донести до учеников, что подростки могут начать работать и зарабатывать на свой счет с 14 лет, а ограничения труда для несовершеннолетних незначительны: нельзя работать ночью и дольше четырех часов в день.

Как задействован в проекте актер телесериала "Слово пацана"

Леон Кемстач, сыгравший одну из главных ролей в телесериале "Слово пацана", снялся для проекта в короткометражке. В этой ленте он играет студента, который встречает наставника и под его руководством достигает результатов в робототехнике.

В видеороликах детям о себе рассказывают пожарные, врачи и работники предприятий. Мужской голос за кадром на фоне пожарного, который собирается выезжать на вызов, говорит, что не все могут быть менеджерами и блоггерами. Школьникам демонстрируют преимущества "почетного труда", в частности, строительства, а также помощи в восстановлении оккупированных регионов.

В марте Государственный Совет Татарстана подготовил изменения в Кодекс труда. Согласно этим нововведениям, несовершеннолетние могут работать на вредных и опасных предприятиях, в том числе военных заводах.

Напомним, во временно оккупированном Луганске россияне перепрофилируют учителей украинского языка и литературы на преподавателей русского.

Также мы сообщали о том, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей школьникам раздают тетради с изображениями российских военнослужащих и Путина.