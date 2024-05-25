Участь Китаю у Саміті миру: у ОП прокоментували

В ОП прокоментували ймовірну участь Китаю у Саміті Миру
Китайська сторона із різних джерел по-різному комунікувала про як і важливість для них Саміту миру, так і про участь у його діалозі. Тому наразі не варто бути категоричним у тому, що Китай не братиме участі у даному саміті, який пройде у Швейцарії 15-16 червня.
Про це в коментарі Новини.LIVE сказала Дар’я Зарівна, помічниця із комунікацій голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Нагадаємо, що Китай досі остаточно не підтвердив свою присутність на Саміті миру. На думку офіційного Пекіну, за столом перемовин про закінчення війни в Україні має бути і Україна, і Росія.
"Китай із різних джерел комунікує по-різному як і про свою участь у діалозі, так і про важливість Саміту в цілому. Тому я би не була така категорична, що вони не братимуть участі. Але знову ж таки — подивимось", — відзначила Зарівна.
Також за її словами, наразі зарано говорити про підсумкове ком’юніке Саміту, адже ситуація досить динамічна.
"Не хотілося б говорити про підсумкові речі саміту, бо до нього ще дуже рано. Більшу конкретику я змогла би дати ближче до дати. Все може змінюватися, бо це досить динамічна структура", — підсумувала Зарівна.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що майбутнім майданчиком для безпекових угод має стати червневий Саміт миру, що пройде у Швейцарії. Також він зазначив, що західні партнери не "підштовхують" Україну до мирних переговорів з Росією.
Читайте Новини.LIVE!