Участь Китаю у Саміті миру: у ОП прокоментували

Дар'я Зарівна. Фото: Скріншот

Китайська сторона із різних джерел по-різному комунікувала про як і важливість для них Саміту миру, так і про участь у його діалозі. Тому наразі не варто бути категоричним у тому, що Китай не братиме участі у даному саміті, який пройде у Швейцарії 15-16 червня.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказала Дар’я Зарівна, помічниця із комунікацій голови Офісу президента Андрія Єрмака.

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Нагадаємо, що Китай досі остаточно не підтвердив свою присутність на Саміті миру. На думку офіційного Пекіну, за столом перемовин про закінчення війни в Україні має бути і Україна, і Росія.

"Китай із різних джерел комунікує по-різному як і про свою участь у діалозі, так і про важливість Саміту в цілому. Тому я би не була така категорична, що вони не братимуть участі. Але знову ж таки — подивимось", — відзначила Зарівна.

Також за її словами, наразі зарано говорити про підсумкове ком’юніке Саміту, адже ситуація досить динамічна.

"Не хотілося б говорити про підсумкові речі саміту, бо до нього ще дуже рано. Більшу конкретику я змогла би дати ближче до дати. Все може змінюватися, бо це досить динамічна структура", — підсумувала Зарівна.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що майбутнім майданчиком для безпекових угод має стати червневий Саміт миру, що пройде у Швейцарії. Також він зазначив, що західні партнери не "підштовхують" Україну до мирних переговорів з Росією.