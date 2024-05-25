Участие Китая в Саммите мира: в ОП прокомментировали

Дарья Заривна. Фото: Скриншот

Китайская сторона из разных источников по-разному общалась как о важности для них Саммита мира, так и об участии в его диалоге. Поэтому не стоит быть категоричным в том, что Китай не будет участвовать в данном саммите, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказала Дарья Заривна, помощница по коммуникациям главы Офиса президента Андрея Ермака.

Читайте также:

Напомним, что Китай до сих пор окончательно не подтвердил свое присутствие на Саммите мира. По мнению официального Пекина, за столом переговоров об окончании войны в Украине должна быть и Украина, и Россия.

"Китай из разных источников коммуникирует по-разному как и о своем участии в диалоге, так и о важности Саммита в целом. Поэтому я бы не была так категорична, что они не будут участвовать. Но опять же — посмотрим", — отметила Заровна.

Также по ее словам, пока рано говорить об итоговом коммюнике Саммита, ведь ситуация достаточно динамичная.

"Не хотелось бы говорить об итоговых вещах Саммита, потому что до него еще очень рано. Большую конкретику я смогла бы дать поближе к дате. Все может меняться, потому что это достаточно динамичная структура", — подытожила Заровна.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что предстоящей площадкой для сделок безопасности должен стать июньский Саммит мира, который пройдет в Швейцарии. Также он отметил, что западные партнеры не подталкивают Украину к мирным переговорам с Россией.