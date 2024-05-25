Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В ОП прокомментировали вероятное участие Китая в Саммите Мира arrow

В ОП прокомментировали вероятное участие Китая в Саммите Мира

25 мая 2024 06:12
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Участие Китая в Саммите мира: в ОП прокомментировали
Дарья Заривна. Фото: Скриншот
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Китайская сторона из разных источников по-разному общалась как о важности для них Саммита мира, так и об участии в его диалоге. Поэтому не стоит быть категоричным в том, что Китай не будет участвовать в данном саммите, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказала Дарья Заривна, помощница по коммуникациям главы Офиса президента Андрея Ермака.

Читайте также:

Напомним, что Китай до сих пор окончательно не подтвердил свое присутствие на Саммите мира. По мнению официального Пекина, за столом переговоров об окончании войны в Украине должна быть и Украина, и Россия.

"Китай из разных источников коммуникирует по-разному как и о своем участии в диалоге, так и о важности Саммита в целом. Поэтому я бы не была так категорична, что они не будут участвовать. Но опять же — посмотрим", — отметила Заровна.

Также по ее словам, пока рано говорить об итоговом коммюнике Саммита, ведь ситуация достаточно динамичная.

"Не хотелось бы говорить об итоговых вещах Саммита, потому что до него еще очень рано. Большую конкретику я смогла бы дать поближе к дате. Все может меняться, потому что это достаточно динамичная структура", — подытожила Заровна.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что предстоящей площадкой для сделок безопасности должен стать июньский Саммит мира, который пройдет в Швейцарии. Также он отметил, что западные партнеры не подталкивают Украину к мирным переговорам с Россией.

война
Китай
Швейцария
саммит
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра

19 мая 2024

17:07 Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца