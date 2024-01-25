В окупованому Сухумі згоріла Національна художня галерея Абхазії

Пожежники ліквідовують займання. Фото: Pexels

У столиці окупованої Росією Абхазії Сухумі сталася пожежа в Національній художній галереї. Згоріли вщент понад 4 тисячі картин, зокрема всі роботи місцевого художника Олександра Чачба-Шервашидзе.

Про це повідомляє CNN.

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"Все згоріло. Це непоправна втрата для національної культури Абхазії. Я задихаюся від сліз. Мені важко говорити", — зазначила виконувачка обов'язків міністра культури Дінара Смир.

За інформацією державних ЗМІ, центральний виставковий зал Національної художньої галереї загорівся вночі 21 січня. На місці подій працювало 11 пожежних бригад.

Видання з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє, що вдалося врятувати 150 картин абхазьких художників. Наразі Генпрокуратура Абхазії почала розслідування причин пожежі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала пожежу "трагедією для всіх нас".

"Я шкодую про те, що є прямим наслідком нехтування культурною ідентичністю як з боку де-факто керівництва, так і з боку російських окупантів", — заявила грузинська лідерка.

Відомо, що Росія окупувала Абхазію та Південну Осетію 2008 року. Загарбані РФ регіони не визнають офіційно ООН та більшість країн світу.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що в Грузії протягом століть завжди був лише один ворог, і це Росія. Дехто не хоче цього усвідомлювати і досі та комусь це навіть до вподоби.