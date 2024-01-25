Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow В окупованому Сухумі згоріла Національна художня галерея Абхазії arrow

В окупованому Сухумі згоріла Національна художня галерея Абхазії

25 січня 2024 02:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В окупованому Сухумі згоріла Національна художня галерея Абхазії
Пожежники ліквідовують займання. Фото: Pexels
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У столиці окупованої Росією Абхазії Сухумі сталася пожежа в Національній художній галереї. Згоріли вщент понад 4 тисячі картин, зокрема всі роботи місцевого художника Олександра Чачба-Шервашидзе. 

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Що відомо про пожежу в Національній художній галереї Абхазії

"Все згоріло. Це непоправна втрата для національної культури Абхазії. Я задихаюся від сліз. Мені важко говорити", — зазначила виконувачка обов'язків міністра культури Дінара Смир.

За інформацією державних ЗМІ, центральний виставковий зал Національної художньої галереї загорівся вночі 21 січня. На місці подій працювало 11 пожежних бригад.

Видання з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє, що вдалося врятувати 150 картин абхазьких художників. Наразі Генпрокуратура Абхазії почала розслідування причин пожежі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала пожежу "трагедією для всіх нас".

"Я шкодую про те, що є прямим наслідком нехтування культурною ідентичністю як з боку де-факто керівництва, так і з боку російських окупантів", — заявила грузинська лідерка.

Відомо, що Росія окупувала Абхазію та Південну Осетію 2008 року. Загарбані РФ регіони не визнають офіційно ООН та більшість країн світу.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що в Грузії протягом століть завжди був лише один ворог, і це Росія. Дехто не хоче цього усвідомлювати і досі та комусь це навіть до вподоби.

пожежа
Грузія
картини
Абхазія
мистецтво
художники
окупація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі