Пожарные ликвидируют возгорание. Фото: Pexels

В столице оккупированной Россией Абхазии Сухуми произошел пожар в Национальной художественной галерее. Сгорели дотла свыше 4 тысяч картин, в том числе все работы местного художника Александра Чачба-Шервашидзе.

Об этом сообщает CNN.

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"Все сгорело. Это невосполнимая потеря для национальной культуры Абхазии. Я задыхаюсь от слез. Мне трудно говорить", — отметила исполняющая обязанности министра культуры Динара Смир.

По информации государственных СМИ, центральный выставочный зал Национальной художественной галереи загорелся ночью 21 января. На месте происшествия работало 11 пожарных бригад.

Издание со ссылкой на местные СМИ сообщает, что удалось спасти 150 картин абхазских художников. Генпрокуратура Абхазии начала расследование причин пожара.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала пожар "трагедией для всех нас".

"Я сожалею о том, что являюсь прямым следствием пренебрежения культурной идентичностью как со стороны де-факто руководства, так и со стороны российских оккупантов", — заявила грузинский лидер.

Известно, что Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию в 2008 году. Захваченные РФ регионы не признают официально ООН и большинство стран мира.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в Грузии на протяжении веков всегда был только один враг, и это Россия. Некоторые не хотят этого осознавать до сих пор и кому-то это даже по душе.