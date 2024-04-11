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В Офісі президента відреагували на інформацію про мирний план, запропонований Туреччиною

11 квітня 2024 20:14
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Офісі президента відреагували на інформацію про мирний план, запропонований Туреччиною
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував новий мирний план, запропонований Туреччиною. Він заявив, що не існує жодних інших "мирних планів", які б не передбачали поразки Росії.

Про це він повідомив в Telegram у четвер, 11 квітня.

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Подоляк наголосив, що без будь-яких ілюзій та спекуляцій не існує альтернативних "мирних планів", що дозволяють Росії уникнути поразки. Єдиним прийнятним є "Формула миру" Президента Зеленського, яка базується на необхідності повного виведення російських сил з української території, відновленні міжнародного права, перегляді ролі міжнародних організацій, а також юридичній та фізичній відповідальності за акт агресії із наступними значними компенсаціями. 

"Все інше — це лише про бажання… продовжити війну через заморожування, ескалацію, збереження російського агресивного режиму…" — заявив Подоляк.

Допис Михайла Подоляка. Фото: скриншот
Допис Михайла Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Туреччина пропонує мирний план для України та Росії із "заморожуванням" конфлікту.

Раніше ми писали, що Зеленський заявляв, що від 2024 року буде залежати формат закінчення війни проти російських окупантів. 

Офіс президента
Туреччина
Михайло Подоляк
Україна
війна в Україні
Формула миру

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