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В Офисе президента отреагировали на информацию о мирном плане, предложенном Турцией

11 апреля 2024 20:14
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Офисе президента отреагировали на информацию о мирном плане, предложенном Турцией
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал новый мирный план, предложенный Турцией. Он заявил, что не существует никаких других "мирных планов", которые не предполагали бы поражения России.

Об этом он сообщил в Telegram в четверг, 11 апреля.

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Как Подоляк прокомментировал мирный план, предложенный Турцией

Подоляк подчеркнул, что без каких-либо иллюзий и спекуляций не существует альтернативных "мирных планов", позволяющих России избежать поражения. Единственным приемлемым является "Формула мира" Президента Зеленского, которая базируется на необходимости полного вывода российских сил с украинской территории, восстановлении международного права, пересмотре роли международных организаций, а также юридической и физической ответственности за акт агрессии с последующими значительными компенсациями.

"Все остальное – это только о желании… продолжить войну из-за замораживания, эскалации, сохранения российского агрессивного режима…" , — заявил Подоляк.

Допис Михайла Подоляка. Фото: скриншот
Пост Михаила Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, что Турция предлагает мирный план для Украины и России с "заморозкой" конфликта.

Ранее мы писали, что Зеленский заявлял, что с 2024 года будет зависеть формат окончания войны против российских кафиров.

Офис президента
Турция
Михаил Подоляк
Украина
война в Украине
Формула мира

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