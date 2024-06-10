На Волині запровадили карантин через сказ домашніх тварин

Епідеміологи в одній з українських інфекційних лікарень. Фото ілюстративне: Радіо.Свобода

У селі Кам’януха Маневицької територіальної громади Волинської області запровадили терміновий карантин. Це пов'язано з виявленим випадком сказу.

Про це повідомляє пресслужба Камінь-Каширської РВА у понеділок, 10 червня.

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За попередньою інформацією від Волинської регіональної державної лабораторії, хворобу зафіксували у кота. В результаті територію села Кам’януха визначили небезпечною і застосували карантинні обмеження, шпиталізувавши тварину до ветеринарного віддлення. Разом із цим, компетентні служби контролюють епізоотичну ситуацію.

Глава районної військової адміністрації Ольга Ващук закликала до повної вакцинації хатніх улюбленців, оскільки в літній період хвороба поширюється набагато швидше.

Скриншот допису Камінь-Каширської РВА

Що таке сказ

Зауважимо, що сказ — це інфекційне захворювання тварин і людей, спричинене нейротропним вірусом. Характеризується розвитком енцефаліту зі стрімким пошкодженням функцій центральної нервової системи та завжди закінчується летально. Джерелом збудника сказу є хворі тварини, які виділяють вірус зі слиною. Зараження інших відбувається через пошкодження шкіри, слизових оболонок, внаслідок укусів чи подряпин.

Нагадаємо, цьогоріч на Львівщині зафіксували 18 випадків інфікування хворобою Лайма, яка розвивається після укусу кліща.

Водночас у київських парках, скверах та біля водойм з'явилися невідомі мошки з Волині, чиї укуси болючіші, а наслідки атаки на людину набагато небезпечніші.