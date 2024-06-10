На Волыни ввели карантин из-за бешенства домашних животных

Эпидемиологи в одной из украинских инфекционных больниц. Фото иллюстративное: Радио.Свобода

В селе Каменуха Маневицкой территориальной громады Волынской области был введен срочный карантин. Это связано с выявленным случаем бешенства.

Об этом сообщает пресс-служба Камень-Каширского РВА в понедельник, 10 июня.

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По предварительной информации от Волынской региональной государственной лаборатории, болезнь зафиксировали у кота. В результате территорию села Каменуха определили опасной и применили карантинные ограничения, госпитализировав животное в ветеринарное отделение. Вместе с тем компетентные службы контролируют эпизоотическую ситуацию.

Глава районной военной администрации Ольга Ващук призвала к полной вакцинации домашних любимцев, поскольку в летний период болезнь распространяется гораздо быстрее.

Скриншот сообщения Камень-Каширской РВА

Что такое бешенство

Заметим, что бешенство – это инфекционное заболевание животных и людей, вызванное нейротропным вирусом. Характеризуется развитием энцефалита со стремительным повреждением функций центральной нервной системы и всегда кончается летально. Источником возбудителя бешенства являются больные животные, выделяющие вирус со слюной. Заражение других происходит из-за повреждения кожи, слизистых, вследствие укусов или царапин.

Напомним, в этом году во Львовской области зафиксировали 18 случаев инфицирования болезнью Лайма, которая развивается после укуса клеща.

В то же время в киевских парках, скверах и у водоемов появились неизвестные мошки из Волыни, чьи укусы болезненнее, а последствия атаки на человека гораздо опаснее.