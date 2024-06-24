У Донецькій області розглядають можливість примусової евакуації зі ще одного міста

Евакуація людей. Фото: АрміяInform

В одному з міст Донецької області можуть провести примусову евакуацію. Йдеться про Торецьк, неподалік якого знаходяться російські окупанти, які постійно атакують.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону у понеділок, 24 червня.

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Примусова евакуація з Торецька

"Зараз буде тривати евакуація в дуже примусовому способі з міста Торецьк, тому що ворог знаходиться дуже близько до міста", — наголосив Філашкін.

Він зазначив, що з інших міст Донецької області, які знаходяться близько до фронту, евакуація триває.

"Дуже велика кількість людей, на прикладі міста Торецьк, виїжджають на добу. На позавчора там знаходилось близько 6 тисяч людей, зараз — 5,5 тисячи. З кожним днем люди з Торецька виїжджають", — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА розповів, що з небезпечних районів регіону було евакуйовано вже майже 12 тисяч людей. Наразі розглядають примусове вивезення мешканців Борівської громади, про саме селище Борова не йдеться.

Також 14-річний Рамір став останньою дитиною, яку евакуювали з населеного пункту Прогрес Донецької області, що постійно потерпає від обстрілів з боку ворога. Матір з дитиною евакуювали правоохоронці з підрозділу "Білі янголи".