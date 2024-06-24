В Донецкой области рассматривают возможность принудительной эвакуации из еще одного города

Эвакуация людей. Фото: АрмияInform

В одном из городов Донецкой области могут провести принудительную эвакуацию. Речь идет о Торецке, неподалеку от которого находятся российские оккупанты, которые постоянно атакуют.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона в понедельник, 24 июня.

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Принудительная эвакуация из Торецка

"Сейчас будет продолжаться эвакуация в очень принудительном способе из города Торецк, потому что враг находится очень близко к городу", — подчеркнул Филашкин.

Он отметил, что из других городов Донецкой области, которые находятся вблизи фронта, эвакуация продолжается.

"Очень большое количество людей, на примере города Торецк, выезжают в сутки. На позавчера там находилось около 6 тысяч человек, сейчас — 5,5 тысяч. С каждым днем люди из Торецка выезжают", — добавил глава ОГА.

Напомним, глава Харьковской ОВА рассказал, что из опасных районов региона было эвакуировано уже почти 12 тысяч человек. Сейчас рассматривают принудительный вывоз жителей Боровской общины, о самом поселке Боровая речь не идет.

Также 14-летний Рамир стал последним ребенком, эвакуированным из населенного пункта Прогресс Донецкой области, постоянно страдающего от обстрелов со стороны врага. Мать с ребенком эвакуировали правоохранители из подразделения "Белые ангелы".