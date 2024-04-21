В Німеччині панельні будинки часів соціалізму отримають статус пам'яток архітектури
У Німеччині панельні будинки, які були збудовані в часи соціалізму, визнали пам'ятками архітектури. На сьогодні в країні збереглося лише кілька районів з такими будинками.
Про це пише Bild у неділю, 21 квітня.
Панельні будинка в НДР
В 1970 році в Німецькій демократичній республіці розробили серію панельних будинків. Будувати їх почали у 1973 році.
До 1990 року в Східній Німеччині ввели в експлуатацію близько 1,3 млн квартир у таких будинках.
На околицях міст виросли цілі панельні мікрорайони, такі як Марцан у Берліні чи Лобеда у Єні. Після об'єднання Німеччини багато панельних будинків було знесено, перебудовано або модернізовано.
Пам'ятники архітектури
На сьогодні в Німеччині залишилося лише кілька оригінальних будинків, розроблених на початку 70-их.
"Зараз йдеться про останні екземпляри", — розповів голова служби з охорони пам'яток Ерфурта Марк Ешеріх.
Він додав, що ще 30 років тому вважалося б немислимим брати такі будинки під захист як такі, що становлять архітектурну цінність.
Але сьогодні цей процес став нормою. Наприклад, у Ростоку, Дрездені, Гері, Галлі та Бернау пам'ятниками визнали мікрорайони з панельними будинками часів соціалізму.
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