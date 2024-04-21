Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Німеччині панельні будинки часів соціалізму отримають статус пам'яток архітектури arrow

В Німеччині панельні будинки часів соціалізму отримають статус пам'яток архітектури

21 квітня 2024 22:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Німеччині панельні будинки часів соціалізму отримають статус пам'яток архітектури
Панельні будинки, побудовані при НДР. Фото: Bild
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Німеччині панельні будинки, які були збудовані в часи соціалізму, визнали пам'ятками архітектури. На сьогодні в країні збереглося лише кілька районів з такими будинками.

Про це пише Bild у неділю, 21 квітня.

Читайте також:

Панельні будинка в НДР

В 1970 році в Німецькій демократичній республіці розробили серію панельних будинків. Будувати їх почали у 1973 році.

До 1990 року в Східній Німеччині ввели в експлуатацію близько 1,3 млн квартир у таких будинках.

На околицях міст виросли цілі панельні мікрорайони, такі як Марцан у Берліні чи Лобеда у Єні. Після об'єднання Німеччини багато панельних будинків було знесено, перебудовано або модернізовано.

Пам'ятники архітектури

На сьогодні в Німеччині залишилося лише кілька оригінальних будинків, розроблених на початку 70-их.

"Зараз йдеться про останні екземпляри", — розповів голова служби з охорони пам'яток Ерфурта Марк Ешеріх.

Він додав, що ще 30 років тому вважалося б немислимим брати такі будинки під захист як такі, що становлять архітектурну цінність.

Але сьогодні цей процес став нормою. Наприклад, у Ростоку, Дрездені, Гері, Галлі та Бернау пам'ятниками визнали мікрорайони з панельними будинками часів соціалізму.

Панельні будинки в Німеччині
Панельні багатоповерхівки в східній Німеччині. Фото: Bild
Панельні будинки при соціалізмі
Будинки, спроєктовані за часів НДР. Фото: Bild

Раніше ми повідомляли, що столична влада Києва вирішила не зносити Арку Свободи українського народу (раніше відому як Арка дружби народів). Управління КМДА пояснило, що Арка Свободи є пам’яткою історії місцевого значення, а закон забороняє її зносити, змінювати чи переносити.

На сайті ЮНЕСКО з'явилася карта Одеси, на якій відмічено нову зону, яка потрапляє під охорону всесвітньої спадщини. Якщо раніше це була невелика ділянка в центрі, то тепер це вся його центральна частина. Але такі рішення не лише позитивно позначаються на іміджі міста, а й накладають додаткові зобов'язання.

Німеччина
пам'ятник архітектури
історія
житло
культура

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд