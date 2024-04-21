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В Германии панельные дома времен социализма получат статус памятников архитектуры

21 апреля 2024 22:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Германии панельные дома времен социализма получат статус памятников архитектуры
Панельные дома, построенные при ГДР. Фото: Bild
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Германии панельные дома, построенные во времена социализма, признали памятниками архитектуры. На сегодня в стране сохранилось всего несколько районов с такими домами.

Об этом пишет Bild в воскресенье, 21 апреля.

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Панельные дома в ГДР

В 1970 году в Немецкой демократической республике была разработана серия панельных домов. Строить их начали в 1973 году.

К 1990 году в Восточной Германии было введено в эксплуатацию около 1,3 млн квартир в таких домах.

В окрестностях городов выросли целые панельные микрорайоны, такие как Марцан в Берлине или Лобеда в Йене. После объединения Германии многие панельные дома были снесены, перестроены или модернизированы.

Памятники архитектуры

На сегодня в Германии осталось всего несколько оригинальных домов, разработанных в начале 70-х.

"Сейчас речь идет о последних экземплярах", — рассказал глава службы по охране достопримечательностей Эрфурта Марк Эшерих.

Он добавил, что еще 30 лет назад считалось бы немыслимым брать такие дома под защиту как составляющие архитектурную ценность.

Но сейчас этот процесс стал нормой. К примеру, в Ростоке, Дрездене, Гэри, Галли и Бернау памятниками признали микрорайоны с панельными домами времен социализма.

Панельные дома в Германии
Панельные многоэтажки в восточной Германии. Фото: Bild
Панельные дома при социализме
Дома, спроектированные при ГДР. Фото: Bild

Ранее мы сообщали, что столичные власти Киева решили не сносить Арку Свободы украинского народа (ранее известную как Арка дружбы народов). Управление КГГА объяснило, что Арка Свободы является памяткой истории местного значения, а закон запрещает ее сносить, изменять или переносить.

На сайте ЮНЕСКО появилась карта Одессы, на которой отмечена новая зона, попадающая под охрану всемирного наследия. Если раньше это был небольшой участок в центре, то теперь это вся его центральная часть. Но такие решения не только положительно отражаются на имидже города, но и налагают дополнительные обязательства.

Германия
памятник архитектуры
история
жилье
культура

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