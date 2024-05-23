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В місті не залишилось вцілілих будівель — військові показали кадри зруйнованого Вовчанська

23 травня 2024 19:10
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
В місті не залишилось вцілілих будівель — військові показали кадри зруйнованого Вовчанська
Зруйнований Вовчанськ. Фото: скриншот
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Українські захисники з 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка показали, який вигляд із неба нині має місто Вовчанськ Харківської області. Його досі намагаються захопити російські війська.

Вигляд міста згори оператори дронів 57 бригади зафільмували для hromadske у четвер, 23 травня.

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Ситуація у Вовчанську

Заступник командира батальйону Євгеній (позивний Марцин) розповів, що засоби ураження та жива сила російських військ переважають Сили оборони в кілька разів.

"Цілими днями летять КАБи. Якщо Бахмут тримався понад пів року, то Вовчанськ вони перетворили на Бахмут за 5 днів. Багато артилерії, авіації, танків — це все працює по житлових будинках", — розповів Марцин.

Як відомо, у Вовчанську тривають запеклі бої. Російські окупанти не припиняють обстріли міста і намагаються зайняти нові позиції, але українські захисники стримують ворога.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський продовжує роботу у військових частинах Східному фронту. Після перших незначних успіхів під час наступу на Харківщині ворог повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ.

Крім того, Головнокомандувач зазначав, що загарбники розширили зону бойових дій на Харківщині до 70 км.

російські війська
ЗСУ
Харківська область
обстріли
окупанти
дрони
війна в Україні
Вовчанськ

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