В городе не осталось уцелевших зданий — военные показали кадры разрушенного Волчанска

Разрушенный Волчанск. Фото: скриншот

Украинские защитники из 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко показали, как выглядит с неба ныне город Волчанск Харьковской области. Его до сих пор пытаются захватить русские войска.

Вид города сверху операторы дронов 57-й бригады сняли для hromadske в четверг, 23 мая.

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«Їхні засоби, їхня жива сила переважають нас у кілька разів. Цілими днями летять КАБи. Якщо Бахмут тримався понад пів року, то Вовчанськ вони перетворили на Бахмут за 5 днів. Багато артилерії, авіації, танків — це все працює по житловим… pic.twitter.com/JaGiBjtlkB — hromadske (@HromadskeUA) May 23, 2024

Ситуация в Волчанске

Заместитель командира батальона Евгений (позывной — Марцин) рассказал, что средства поражения и живая сила российских войск превосходят Силы обороны в несколько раз.

"Целыми днями летят КАБы. Если Бахмут держался более полугода, то Волчанск они превратили в Бахмут за пять дней. Многие артиллерии, авиации, танки — это все работает по жилым домам", — рассказал Марцин.

Как известно, в Волчанске продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты не прекращают обстрелы города и пытаются занять новые позиции, но украинские защитники сдерживают врага.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский продолжает работу в воинских частях Восточного фронта. После первых незначительных успехов во время наступления на Харьковщине враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск.

Кроме того, Главнокомандующий отмечал, что захватчики расширили зону боевых действий в Харьковской области до 70 км.