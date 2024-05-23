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В городе не осталось уцелевших зданий — военные показали кадры разрушенного Волчанска

23 мая 2024 19:10
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В городе не осталось уцелевших зданий — военные показали кадры разрушенного Волчанска
Разрушенный Волчанск. Фото: скриншот
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Украинские защитники из 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко показали, как выглядит с неба ныне город Волчанск Харьковской области. Его до сих пор пытаются захватить русские войска.

Вид города сверху операторы дронов 57-й бригады сняли для hromadske в четверг, 23 мая.

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Ситуация в Волчанске

Заместитель командира батальона Евгений (позывной — Марцин) рассказал, что средства поражения и живая сила российских войск превосходят Силы обороны в несколько раз.

"Целыми днями летят КАБы. Если Бахмут держался более полугода, то Волчанск они превратили в Бахмут за пять дней. Многие артиллерии, авиации, танки — это все работает по жилым домам", — рассказал Марцин.

Как известно, в Волчанске продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты не прекращают обстрелы города и пытаются занять новые позиции, но украинские защитники сдерживают врага.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский продолжает работу в воинских частях Восточного фронта. После первых незначительных успехов во время наступления на Харьковщине враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск.

Кроме того, Главнокомандующий отмечал, что захватчики расширили зону боевых действий в Харьковской области до 70 км.

российские войска
ВСУ
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
дроны
война в Украине
Вовчанск

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