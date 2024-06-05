Як повернути мобільний зв'язок під час відключень

Людина з мобільним телефоном і павуербанком. Фото ілюстративне: Дзеркало тижня. Фото ілюстративне: freepik/pvproductions

В Міністерстві цифрової трансформації України пояснили, чому під час відключення електроенергії в українців зникає доступ до мобільного зв'язку. Основною причиною цього явища є перевантаження мереж мобільних операторів.

Про це в Мінцифри розповіли у середу, 5 червня.

Читайте також:

Чому зникає мобільний звʼязок під час знеструмлень

"Помічали, як під час відключень світла 4G змінюється на Е, а зв’язок стає нестабільним? Це відбувається через перенавантаження мереж мобільних операторів", — пояснили у Мінцифри.

В Міністерстві пояснили, що зазвичай більшість інтернет-трафіку вживається через домашній або офісний інтернет, а під час знеструмлень українці переключаються на мобільний. Через це навантаження на мобільну мережу зростає щонайменше в десять разів, а звʼязок та інтернет стають нестабільними.

Як вплинути на цю ситуацію

Згідно з інформацією від Мінцифри, існує три прості способи, які допоможуть бути на зв’язку та мати доступ до інтернету навіть під час знеструмлень:

завантажити мапу пунктів незламності у Дії;

скористатися нацроумінгом;

приєднатися до інтернет провайдерів, які використовують технологію xPON.

Три способи, які допоможуть лишатся на зв'язку. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що під час відключень електроенергії, які відбуваються в Україні останнім часом, користувачі мобільного зв'язку та Інтернету помітили погіршення якості та перебої у наданні послуг. Представники мобільних операторів не виключають подальших проблем та озвучили можливі сценарії розвитку ситуації.

Нагадаємо, у Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг, вирішили підвищити тарифи на електричну енергію для бізнесу. Оновлені ціни стануть актуальні з 1 червня 2024 року.