Как вернуть мобильную связь во время отключения

Человек с мобильным телефоном и пауэрбанком. Фото иллюстративный: Зеркало недели. Фото иллюстративное: freepik/pvproductions

В Министерстве цифровой трансформации Украины объяснили, почему при отключении электроэнергии у украинцев исчезает доступ к мобильной связи. Основной причиной этого явления является перегрузка сетей мобильных операторов.

Об этом в Минцифре рассказали в среду, 5 июня.

Читайте также:

Почему исчезает мобильная связь во время обесточений

"Замечали, как при отключениях света 4G меняется на Е, а связь становится нестабильной? Это происходит из-за перегрузки сетей мобильных операторов", — пояснили в Минцифре.

В Министерстве пояснили, что обычно большинство интернет-трафика используется через домашний или офисный интернет, а во время обесточений украинцы переключаются на мобильный. Поэтому нагрузка на мобильную сеть растет по меньшей мере в десять раз, а связь и интернет становятся нестабильными.

Как повлиять на эту ситуацию

Согласно информации Минцифры, существует три простых способа, которые помогут быть на связи и иметь доступ к интернету даже во время обесточений:

загрузить карту пунктов несокрушимости в Действии;

воспользоваться нацроумингом;

присоединиться к интернет провайдерам, использующим технологию xPON.

Три способа, которые помогут остаться на связи. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что при отключении электроэнергии, которые происходят в Украине в последнее время, пользователи мобильной связи и Интернета заметили ухудшение качества и перебои в предоставлении услуг. Представители мобильных операторов не исключают дальнейшие проблемы и озвучили возможные сценарии развития ситуации.

Напомним, в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг, решили повысить тарифы на электрическую энергию для бизнеса. Обновленные цены будут актуальны с 1 июня 2024 года.