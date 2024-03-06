В Київстар зʼявиться новий код для мобільних номерів — чи зміняться тарифи для абонентів

Додаток "Київстар" на смартфоні. Ілюстративне фото: kyivstar.ua

Мобільний оператор "Київстар" оголосив про запровадження для номерів мережі нового коду. Компанії дозволили ввести у користування код "077".

Про це повідомила пресслужба компанії "Київстар" у Facebook.

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Київстар введе код "077" для номерів мережі

Через перевантаженість вже наявних кодів, у Київстар узгодили введення нового — "077". За допомогою нього, мобільний оператор зможе під'єднати ще понад 10 млн нових абонентів.

Наразі фахівці компанії працюють над внесенням нового коду у систему мобільної мережі. Як вказують у Київстар, громадяни вже найближчим часом зможуть придбати номери з кодом "077".

Новий код Київстар. Фото: Київстар

Його впровадження дозволить запобігти нестачі вільних номерів. При цьому підключення нового коду ніяк не вплине на тарифи та наявні номери абонентів.

"Всі номери будуть нові. Новий код — це новий номер. Номер не впливає на тариф", — зауважили представники компанії.

Варто зауважити, що змінити чинний код на новий "077" абоненти не зможуть.

Скриншот допису Київстар

Нагадаємо, у лютому два оператори мобільного зв'язку підвищили тарифи. У Vodafone та Kyivstar ціни за пакети зросли від 20 до 50 гривень за місяць.

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