В Киевстаре появится новый код для мобильных номеров — изменятся ли тарифы для абонентов
Мобильный оператор "Киевстар" объявил о введении для номеров сети нового кода. Компании разрешили ввести в пользование код "077".
Об этом сообщила пресс-служба компании "Киевстар" в Facebook.
Киевстар введет код "077" для номеров сети
Из-за перегруженности уже имеющихся кодов в Киевстар согласовали введение нового — "077". С помощью него мобильный оператор сможет подключить еще более 10 млн новых абонентов.
Специалисты компании работают над внесением нового кода в систему мобильной сети. Как указывают в Киевстаре, граждане уже в ближайшее время смогут приобрести номера с кодом "077".
Его использование позволит предотвратить недостаток свободных номеров. При этом подключение нового кода никак не повлияет на тарифы и номера абонентов.
"Все номера будут новые. Новый код — это новый номер. Номер не влияет на тариф", — отметили представители компании.
Следует заметить, что изменить действующий код на новый "077" абоненты не смогут.
Напомним, в феврале два оператора мобильной связи повысили тарифы. У Vodafone и Kyivstar цены за пакеты выросли от 20 до 50 гривен в месяц.
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