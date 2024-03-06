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В Киевстаре появится новый код для мобильных номеров — изменятся ли тарифы для абонентов

6 марта 2024 17:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киевстаре появится новый код для мобильных номеров — изменятся ли тарифы для абонентов
Приложение "Киевстар" на смартфоне. Иллюстративное фото: kyivstar.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Мобильный оператор "Киевстар" объявил о введении для номеров сети нового кода. Компании разрешили ввести в пользование код "077".

Об этом сообщила пресс-служба компании "Киевстар" в Facebook.

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Киевстар введет код "077" для номеров сети

Из-за перегруженности уже имеющихся кодов в Киевстар согласовали введение нового — "077". С помощью него мобильный оператор сможет подключить еще более 10 млн новых абонентов.

Специалисты компании работают над внесением нового кода в систему мобильной сети. Как указывают в Киевстаре, граждане уже в ближайшее время смогут приобрести номера с кодом "077".

Новый код Киевстар
Новый код Киевстар. Фото: Киевстар

Его использование позволит предотвратить недостаток свободных номеров. При этом подключение нового кода никак не повлияет на тарифы и номера абонентов.

"Все номера будут новые. Новый код — это новый номер. Номер не влияет на тариф", — отметили представители компании.

Следует заметить, что изменить действующий код на новый "077" абоненты не смогут.

Скриншот сообщения Киевстар
Скриншот поста Киевстар

Напомним, в феврале два оператора мобильной связи повысили тарифы. У Vodafone и Kyivstar цены за пакеты выросли от 20 до 50 гривен в месяц.

Ранее Новини.LIVE рассказали о трех способах, как абоненты Киевстар, Vodafone и lifecell могут переводить деньги с мобильного счета на банковскую карту.

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