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В Ізраїлі терорист убив жінку та наїхав автомобілем на людей, 17 поранених

15 січня 2024 15:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Ізраїлі терорист убив жінку та наїхав автомобілем на людей, 17 поранених
Місце нападу. Фото: Magen David Adom emergency services
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В ізраїльському містечку Раанан поблизу Тель-Авіва терорист зарізав жінку. Після цього він викрав її автомобіль та наїхав на людей на вулиці.

Про це повідомляє Haaretz.

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Ізраїльська поліція повідомила, що 44-річний палестинець з Хеврона був заарештований після того, як трьома різними автомобілями протаранив мирних жителів. Правоохоронці також розшукують племінника підозрюваного, який був із ним у машині й втік з місця події.

За попередньою інформацією, фігурант ударив жінку ножем і заволодів її автомобілем. Потім він сів за кермо і збив людей на вулиці Ахуза.

Після цього підозрюваний втратив контроль над автомобілем, вийшов з нього і сів в інший транспортний засіб, на якому продовжив наїзд на пішоходів на вулиці Харошета.

Внаслідок нападу загинула 70-річна жінка, ще 17 людей отримали поранення.

Нагадаємо, озброєні злочинці під час прямого ефіру вдерлися до студії громадського телеканалу в Еквадорі та взяли працівників у заручники. Місцева влада заявляла про серію нападів по всій країні з використанням вибухівки та викраденням людей. 

Також ми писали, що у Південній Кореї стався напад на опозиційного лідера Лі Чже Мена. Під час зустрічі з прихильниками невідомий чоловік вдарив його гострим предметом у шию. 

Ізраїль
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