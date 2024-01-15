В Ізраїлі терорист убив жінку та наїхав автомобілем на людей, 17 поранених
В ізраїльському містечку Раанан поблизу Тель-Авіва терорист зарізав жінку. Після цього він викрав її автомобіль та наїхав на людей на вулиці.
Про це повідомляє Haaretz.
Теракт в Ізраїлі
Ізраїльська поліція повідомила, що 44-річний палестинець з Хеврона був заарештований після того, як трьома різними автомобілями протаранив мирних жителів. Правоохоронці також розшукують племінника підозрюваного, який був із ним у машині й втік з місця події.
За попередньою інформацією, фігурант ударив жінку ножем і заволодів її автомобілем. Потім він сів за кермо і збив людей на вулиці Ахуза.
Після цього підозрюваний втратив контроль над автомобілем, вийшов з нього і сів в інший транспортний засіб, на якому продовжив наїзд на пішоходів на вулиці Харошета.
Внаслідок нападу загинула 70-річна жінка, ще 17 людей отримали поранення.
Нагадаємо, озброєні злочинці під час прямого ефіру вдерлися до студії громадського телеканалу в Еквадорі та взяли працівників у заручники. Місцева влада заявляла про серію нападів по всій країні з використанням вибухівки та викраденням людей.
Також ми писали, що у Південній Кореї стався напад на опозиційного лідера Лі Чже Мена. Під час зустрічі з прихильниками невідомий чоловік вдарив його гострим предметом у шию.
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