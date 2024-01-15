В Израиле террорист убил женщину и наехал автомобилем на людей, 17 раненых
В израильском городке Раанан близ Тель-Авива террорист зарезал женщину. После этого он угнал ее автомобиль и наехал на людей на улице.
Об этом сообщает Haaretz.
Теракт в Израиле
Израильская полиция сообщила, что 44-летний палестинец из Хеврона был арестован после того, как тремя разными автомобилями протаранил мирных жителей. Правоохранители также разыскивают племянника подозреваемого, который был с ним в машине и скрылся с места происшествия.
По предварительной информации, фигурант ударил женщину ножом и завладел ее автомобилем. Затем он сел за руль и сбил людей на улице Ахуза.
После этого подозреваемый потерял контроль над автомобилем, вышел из него и сел в другое транспортное средство, на котором продолжил наезд на пешеходов на улице Харошета.
В результате нападения погибла 70-летняя женщина, еще 17 человек получили ранения.
Напомним, вооруженные преступники во время прямого эфира ворвались в студию общественного телеканала в Эквадоре и взяли работников в заложники. Местные власти заявляли о серии нападений по всей стране с использованием взрывчатки и похищения людей.
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