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В Івано-Франківську знову "замінували" школи

8 лютого 2024 09:48
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В Івано-Франківську знову "замінували" школи
Школярі на уроці в одній зі шкіл Івано-Франківська. Фото: Суспільне
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В Івано-Франківську у четвер, 8 лютого, замінували вісім шкіл, які відновили очне навчання. Ситуація з масовими псевдозамінуваннями у місті почалася наприкінці січня цього року, через це значна частина навчальних закладів перейшла на дистанційний формат навчання. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали

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Замінування шкіл в Івано-Франківську 8 лютого

Місцеві пабліки стверджують, що 8 лютого в Івано-Франківську надійшло повідомлення про замінування ліцеїв № 13, 15, 18, 19, 20, 22, 25 і 26. Лише сьогодні діти вийшли на очне навчання, на яке пішли через затяжну серію подібних повідомлень про небезпеку в навчальних закладах. 

На відео видно жахливі погодні умови: дощ, сніг, вітер та холод, під час яких школярі вимушені евакуюватися з ліцеїв. 

Що відомо про серію замінувань шкіл в Івано-Франківську

Серія замінувань івано-франківських шкіл розпочалася 29 січня цього року. Через це вже 31 січня за ініціативою батьків дітей перевели на дистанційний формат навчання. Загалом, вчитися вдома були вимушені понад 50% навчальних закладів міста, адже від початку 2024 року на електронні адреси ліцеїв, гімназій та поліції майже щодня надходять приблизно п’ять анонімних повідомлень про замінування.

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Повідомленні про мінування шкіл в Івано-Франківську. Фото: t.me/blacklist2477

У коментарі Суспільному речниця поліції області Тетяна Іванюк розповіла, що одразу після таких повідомлень до навчальних закладів одразу виїжджають вибухотехнічні служби, кінологи та слідчо-оперативна група. Усі об’єкти ретельно перевіряють, а за всіма фактами проводяться досудові розслідування. 

Яке покарання грозить за свідомо неправдиві повідомлення про мінування

Згідно з даними Кримінального Кодексу України, за свідомо неправдиве повідомлення про замінування передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 259 ККУ (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Позбавлення волі загрожує на строк від двох до шести років.

Також відповідальність за подібний злочин передбачена ч. 1 ст. 258 ККУ (терористичний акт). Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна. За повторний такий вчинок людині загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку січня надійшло повідомлення, що у Києві замінований гіпермаркет "Ашан". Працівників та покупців одразу евакуювали, на щастя, небезпечних елементів в приміщення не виявили. 

Додамо, нещодавно в Україні стартувало виробництво машини для розмінування та підготовки ґрунту. Деякі з машин вже використовуються в роботі. 

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