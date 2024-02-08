В Ивано-Франковске снова "заминировали" школи

Школьники на уроке в одной из школ Ивано-Франковска. Фото: Суспільне

В Ивано-Франковске в четверг, 8 февраля, заминировали восемь школ, которые возобновили очное обучение. Ситуация с массовыми псевдозаминированиями в городе началась в конце января этого года, поэтому значительная часть учебных заведений перешла на дистанционный формат обучения.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Заминирование школ в Ивано-Франковске 8 февраля

Местные паблики утверждают, что 8 февраля в Ивано-Франковске поступило сообщение о заминировании лицеев № 13, 15, 18, 19, 20, 22, 25 и 26. Только сегодня дети вышли на очное обучение, на которое пошли из-за затяжной серии подобных сообщений об опасносте в учебных заведениях.

На видео видны ужасные погодные условия: дождь, снег, ветер и холод, во время которых школьники вынуждены эвакуироваться из лицеев.

Что известно о серии замен школ в Ивано-Франковске

Серия замены ивано-франковских школ началась 29 января этого года. Поэтому уже 31 января по инициативе родителей детей перевели на дистанционный формат обучения. В общем, учиться из дома были вынуждены более 50% учебных заведений города, ведь с начала 2024 года на электронные адреса лицеев, гимназий и полиции почти ежедневно поступают около пяти анонимных сообщений о заминировании.

Сообщения о минировании школ в Ивано-Франковске. Фото: t.me/blacklist2477

В комментарии Суспільному пресс-секретарь полиции области Татьяна Иванюк рассказала, что сразу после таких сообщений в учебные заведения сразу выезжают взрывотехнические службы, кинологи и следственно-оперативная группа. Все объекты тщательно проверяются, а по всем фактам проводятся досудебные расследования.

Какое наказание грозит за заведомо ложные сообщения о минировании

Согласно данным Уголовного Кодекса Украины, за заведомо ложное уведомление о заминировании предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Лишение свободы грозит на срок от двух до шести лет.

Также ответственность за подобное преступление предусмотрена ч. 1 ст. 258 УК (террористический акт). Это преступление карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. За повторный такой поступок грозит от семи до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в начале января поступило сообщение, что в Киеве заминирован гипермаркет "Ашан". Работников и покупателей сразу эвакуировали, к счастью, опасных элементов в помещение не обнаружили.

Добавим, недавно в Украине стартовало производство машины для разминирования и подготовки почвы. Некоторые из машин уже используются в работе.