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В Івано-Франківській області вночі горів готель — деталі від рятувальників

20 квітня 2024 16:11
- Валерія Барановська
Рятувальники ліквідували пожежу в готелі на Івано-Франківщині
Ліквідація пожежі готелю. Фото: ДСНС Франківщини
- Валерія Барановська

Уночі рятувальники оперативно ліквідували пожежу в приміщенні готелю у селищі Ворохта, що на Івано-Франківщині. Масштабну пожежу гасили 35 працівників ДСНС.

Про це пише ДСНС України.

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20 квітня під ранок о 3:50 до працівників ДСНС надійшло повідомлення про загоряння 4-го поверху та мансарда готелю в селищі Ворохта на Надвірнянщині. До 4-поверхового будинку одразу направили всі найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, чергову зміну оперативно-координаційного центру і мобільно-оперативну групу ГУ ДСНС в області.

 

Які наслідки пожежі

Ліквідація пожежі, площа якої складала 300 м кв., тривала близько двох з половиною годин. До роботи було залучено 35 працівників служби ДСНС та 10 спецавтомобілів. Постраждалих немає, адже до прибуття рятувальників адміністрація закладу встигла вивести усіх мешканців із приміщення.

Причина пожежі наразі встановлюється фахівцями.

Нагадаємо, що цього тижня у Львові сталося загоряння ресторану, у якому перебувало близько сотні людей.

Часто на території України стаються пожежі внаслідок атак ворога. Як от, наприклад, загоряння на двох об'єктах енергетичної інфраструктури Львівщини.

пожежа
ДСНС
Івано-Франківськ

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