Спасатели ликвидировали пожар в гостинице Ивано-Франковской области

Ликвидация пожара отеля. Фото: ГСЧС Франковщины

Ночью спасатели оперативно ликвидировали пожар в помещении гостиницы в поселке Ворохта Ивано-Франковской области. Масштабный пожар тушили 35 работников ГСЧС.

Об этом пишет ГСЧС Украины .

Читайте также:

20 апреля под утро в 3:50 работникам ГСЧС поступило сообщение о возгорании 4-го этажа и мансарда гостиницы в поселке Ворохта на Надворнянщине. В 4-этажный дом сразу направили все ближайшие пожарно-спасательные подразделения, очередную смену оперативно-координационного центра и мобильно-оперативную группу ГУ ГСЧС в области.

Какие последствия пожара

Ликвидация пожара, площадь которого составляла 300 м кв., продолжалась около двух с половиной часов. К работе были привлечены 35 работников службы ГСЧС и 10 спецавтомобилей. Пострадавших нет, до прибытия спасателей администрация заведения успела вывести всех жителей из помещения.

Причина пожара устанавливается специалистами.

Напомним, что на этой неделе во Львове произошло возгорание ресторана, в котором находились около сотни человек.

Часто на территории Украины происходят пожары в результате атак врага. Как, например, возгорание на двух объектах энергетической инфраструктуры Львовщины.