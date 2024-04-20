Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Ивано-Франковской области ночью горела гостиница — детали от спасателей arrow

В Ивано-Франковской области ночью горела гостиница — детали от спасателей

20 апреля 2024 16:11
- Валерия Барановская
Спасатели ликвидировали пожар в гостинице Ивано-Франковской области
Ликвидация пожара отеля. Фото: ГСЧС Франковщины
- Валерия Барановская

Ночью спасатели оперативно ликвидировали пожар в помещении гостиницы в поселке Ворохта Ивано-Франковской области. Масштабный пожар тушили 35 работников ГСЧС.

Об этом пишет ГСЧС Украины .

Читайте также:

20 апреля под утро в 3:50 работникам ГСЧС поступило сообщение о возгорании 4-го этажа и мансарда гостиницы в поселке Ворохта на Надворнянщине. В 4-этажный дом сразу направили все ближайшие пожарно-спасательные подразделения, очередную смену оперативно-координационного центра и мобильно-оперативную группу ГУ ГСЧС в области.

 

Какие последствия пожара

Ликвидация пожара, площадь которого составляла 300 м кв., продолжалась около двух с половиной часов. К работе были привлечены 35 работников службы ГСЧС и 10 спецавтомобилей. Пострадавших нет, до прибытия спасателей администрация заведения успела вывести всех жителей из помещения.

Причина пожара устанавливается специалистами.

Напомним, что на этой неделе во Львове произошло возгорание ресторана, в котором находились около сотни человек.

Часто на территории Украины происходят пожары в результате атак врага. Как, например, возгорание на двух объектах энергетической инфраструктуры Львовщины.

пожар
ГСЧС
Ивано-Франковск

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится