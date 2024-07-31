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В Італії наклали арешт на замок бізнесмена російського походження

31 липня 2024 16:44
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Італії на запит України арештували замок російського олігарха
Арештований замок. Фото: toskana-edition.com
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Завдяки зусиллям Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро України та відповідних органів Італії, на замок бізнесмена російського походження накладено арешт.  Він є речовим доказом у справі про завдання збитків Державній продовольчо-зерновій корпорації України.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у середу, 31 липня.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України подало запит міжнародної правової допомоги. Фінансова гвардія Флоренції арештувала майно бізнесмена російського походження, який є представником міжнародного зернотрейдера.

У Флоренції наклали арешт на замок, що оцінюється у 41 мільйон євро. Цей замок є ключовим доказом у справі, що стосується завдання збитків на понад 60 мільйонів доларів Державній продовольчо-зерновій корпорації України.

Під час досудового розслідування було виявлено, що в період липень-жовтень 2014 року посадовці ДПЗКУ організували підписання та виконання зовнішньоекономічних контрактів на постачання зерна за заниженими цінами для компаній, що їм підконтрольні.

Зерно, яке належало державній компанії, було продано до Саудівської Аравії через кілька посередників з умовою післяплати. Проте гроші за цю поставку не надійшли. У результаті державна корпорація зазнала збитків у розмірі понад 60 млн доларів США. Під час розслідування з’ясувалося, що частина цих коштів була використана для придбання замку.

Нагадаємо, в районному суді Одещини прокурори САП та детективи НАБУ викрили схему, за якою призовники могли уникнути мобілізації. Наразі групі спільників повідомили про підозри, їх очікує позбавлення волі.

Також ми писали, що НАБУ та САП висунули підозру трьом фігурантам справи про махінації з вугіллям. Вони завдали державному енергетичному підприємству збитків на майже 12 мільйонів гривень під час енергетичної кризи, що стала наслідком повномасштабної агресії РФ.

НАБУ Італія корупція САП Україна арешт замок

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