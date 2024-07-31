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В Италии наложили арест на замок бизнесмена российского происхождения

31 июля 2024 16:44
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Италии по запросу Украины арестовали замок российского олигарха
Арестованный замок. Фото: toskana-edition.com
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Благодаря усилиям Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро Украины и соответствующих органов Италии на замок бизнесмена российского происхождения наложен арест. Он является вещественным доказательством по делу о нанесении ущерба Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в среду, 31 июля.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины подало запрос международной правовой помощи. Финансовая гвардия Флоренции арестовала имущество бизнесмена российского происхождения, являющегося представителем международного зернотрейдера.

Во Флоренции был наложен арест на замок, который оценивается в 41 миллион евро. Этот замок является ключевым доказательством по делу, которое касается нанесения ущерба более чем на 60 миллионов долларов Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

В ходе досудебного расследования было выявлено, что в период июль-октябрь 2014 должностные лица ГПЗКУ организовали подписание и выполнение внешнеэкономических контрактов на поставку зерна по заниженным ценам для компаний, которые им подконтрольны.

Зерно, принадлежавшее государственной компании, было продано в Саудовскую Аравию через несколько посредников с условием наложенного платежа. Однако деньги за эту поставку не поступили. В результате государственная корпорация понесла ущерб в размере более 60 млн долларов США. В ходе расследования выяснилось, что часть этих средств была использована для покупки замка.

Напомним, в районном суде Одесской области прокуроры САП и детективы НАБУ разоблачили схему, по которой призывники могли избежать мобилизации. В настоящее время группе сообщников сообщили о подозрениях, их ожидает лишение свободы.

Также мы писали, что НАБУ и САП выдвинули подозрение трем фигурантам дела о махинациях с углем. Они нанесли государственному энергетическому предприятию ущерб почти на 12 миллионов гривен во время энергетического кризиса, который стал следствием полномасштабной агрессии РФ.

НАБУ Италия коррупция САП Украина арест замок

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