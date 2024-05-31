Про що свідчить перекидання військ Росії на Харківський напрямок

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Високопоставлені українські військові повідомили, що російські війська перекидають сили на північ Харківської області. Це свідчить про намір росіян відтягнути туди ЗСУ з інших ділянок.

Про це пише ISW.

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Наступ Росії на Харківщині

Вчора Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та Генштаб повідомили, що російські військові перекидають підрозділи невстановленої кількості додаткових полків і бригад з інших ділянок фронту та з полігонів у райони Стрілеча-Липці та Вовчанська. Водночас за словами Головкома, військові Росії не мають достатньо сил, аби провести повномасштабний наступ і прорвати українську оборону.

Також голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначав, що російські війська перекидають резерви на Липський і Вовчанський напрямки, аби відтягнути і закріпити якомога більше українських сил там й зберегти нинішній темп наступальних операцій.

В ISW вважають, що це свідчить про їх наміри витіснити українські сили з критичних ділянок фронту на сході України та закріпити їх на Харківщині, аби створити "буферну зону".

Росіяни, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу наступу на півночі Харківської області у разі захоплення Вовчанська. Однак для цього їм необхідно провести ще одну хвилю інтенсивних штурмів.

За оцінками аналітиків, війська Росії стримують значну частину резервів Північного угруповання військ, доки угруповання не наблизиться до запланованої кінцевої чисельності у 50-70 тис. осіб. Водночас навіть за цієї умови, їм не вистачить живої сили, щоб успішно оточити або захопити Харків.

Раніше Інститут вивчення війни пояснив, що росіяни розпочали наступ у Харківській області раніше запланованого через відновлення допомоги Україні від США.

Також стало відомо, де росіяни сконцентрували найбільше військ для нового наступу.