О чем свидетельствует переброс войск России на Харьковское направление

В ISW объяснили, почему Россия перебрасывает войска на север Харьковщины
Высокопоставленные украинские военные сообщили, что российские войска перебрасывают силы на север Харьковской области. Это свидетельствует о намерении россиян оттащить туда ВСУ из других участков.
Об этом пишет ISW.
Наступление России на Харьковщине
Вчера Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и Генштаб сообщили, что российские военные перебрасывают подразделения неустановленного количества дополнительных полков и бригад из других участков фронта и полигонов в районы Стрелечья-Липцы и Волчанская. В то же время, по словам Главкома, у военных России нет достаточно сил, чтобы провести полномасштабное наступление и прорвать украинскую оборону.
Также глава областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что российские войска перебрасывают резервы на Липское и Волчанское направления, чтобы оттянуть и закрепить как можно больше украинских сил за рубежом и сохранить нынешний темп наступательных операций.
В ISW считают, что это свидетельствует об их намерениях вытеснить украинские силы из критических участков фронта на востоке Украины и закрепить их в Харьковской области, чтобы создать "буферную зону".
Россияне, вероятно, намерены начать вторую фазу наступления на севере Харьковской области в случае захвата Волчанска. Однако для этого им необходимо провести еще одну волну интенсивных штурмов.
По оценкам аналитиков, войска России сдерживают значительную часть резервов Северной группировки войск, пока группировка не приблизится к запланированной конечной численности в 50-70 тыс. человек. В то же время, даже при этом условии, им не хватит живой силы, чтобы успешно окружить или захватить Харьков.
Ранее Институт изучения войны объяснил, что россияне начали наступление в Харьковской области ранее запланированного из-за возобновления помощи Украине от США.
Также стало известно, где россияне сконцентрировали больше войск для нового наступления.
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