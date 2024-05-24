Чому Кремль звільняє посадовців Міноборони нібито за корупцію

Кремль. Фото: росЗМІ

Російська влада цілеспрямовано звільняє посадовців Міністерства оборони та вже поширила ці зусилля на старших офіцерів. Йдеться про тих, хто командує бойовими операціями в Україні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Звільнення російських посадовців Міноборони

"Кремль, ймовірно, використовує звинувачення в корупції, як виправдання для приховування справжніх причин звільнення конкретних людей, що втратили довіру в Міноборони Росії", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначили, що слідчий комітет РФ у четвер, 23 травня, оголосив про арешт заступника начальника Генерального штабу і начальника Головного управління зв'язку генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна та керівника Департаменту державних закупівель Міністерства оборони Росії Володимира Вертелецького.

Шамаріна звинувачують в отриманні хабаря в розмірі щонайменше 36 мільйонів рублів. До того ж двоє фігурантів справи з телекомунікаційної галузі погодилися свідчити проти нього.

Водночас Вертелецького звинувачують у корупції та отриманні великого хабаря із загальною сумою збитків у 70 мільйонів рублів.

В ISW зазначили, що п'ятеро високопоставлених чиновників Міноборони Росії та колишніх військових командирів були заарештовані за звинуваченнями в корупції після арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня.

Російське джерело раніше повідомляло, що ще шість посадовців Міноборони хочуть подати у відставку після усунення від керівництва Міноборони колишнього очільника Сергія Шойгу.

За словами ультранаціоналістичних військових блогерів Росії, Міноборони звільнило командувача 20-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова.

"ISW не може підтвердити звільнення Ахмедова, але заяви про його відставку привертають увагу, оскільки це буде перше звільнення офіцера, який активно командує російськими військами в Україні, в рамках нещодавньої хвилі звільнень. Наразі 20-та ОМСБр зосереджена на наступальних операціях на Лиманському напрямку і не змогла досягти значних тактичних успіхів у цьому районі під час наступу на Харківсько-Луганській осі взимку-весною 2024 року", — йдеться у звіті.

Аналітики додали, що заяви Кремля та припущення блогерів про арешти та зміни командування свідчать про те, що більшій кількості старших офіцерів РФ може загрожувати звільнення.

Нагадаємо, Кремль час від часу заявляє про свою ядерну зброю. Аналітики заявили, що таким способом окупанти намагаються вплинути на політичні дискусії західних осіб.

Також колишній російський банкір та екстовариш президента Росії Володимира Путіна Сергій Пугачов назвав главу Кремля психом та божевільним. Він додав, що застрелив би політика під час зустрічі.