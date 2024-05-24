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В ISW объяснили, почему Кремль увольняет чиновников Минобороны якобы за коррупцию

24 мая 2024 07:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Почему Кремль увольняет чиновников Минобороны якобы за коррупцию
Кремль. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские власти целенаправленно увольняют должностных лиц Министерства обороны и уже распространили эти усилия на старших офицеров. Речь идет о командующих боевыми операциями в Украине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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"Кремль, вероятно, использует обвинения в коррупции, как оправдание для сокрытия истинных причин увольнения конкретных людей, потерявших доверие в Минобороны России", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, что следственный комитет РФ в четверг, 23 мая, объявил об аресте заместителя начальника Генерального штаба и начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина и руководителя Департамента государственных закупок Министерства обороны России Владимира Вертелецкого.

Шамарина обвиняют в получении взятки в размере не менее 36 миллионов рублей. К тому же двое фигурантов дела по телекоммуникационной отрасли согласились свидетельствовать против него.

В то же время Вертелецкого обвиняют в коррупции и получении крупной взятки с общей суммой ущерба в 70 миллионов рублей.

В ISW отметили, что пятеро высокопоставленных чиновников Минобороны России и бывших военных командиров были арестованы по обвинениям в коррупции после ареста замминистра обороны России Тимура Иванова 24 апреля.

Российский источник ранее сообщал, что еще шесть должностных лиц Минобороны хотят подать в отставку после отстранения от руководства Минобороны бывшего главы Сергея Шойгу.

По словам ультранационалистических военных блогеров России, Минобороны уволило командующего 20-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова.

"ISW не может подтвердить увольнение Ахмедова, но заявления о его отставке привлекают внимание, поскольку это будет первое увольнение офицера, который активно командует российскими войсками в Украине, в рамках недавней волны увольнений. Сейчас 20-я ОМСБр сосредоточена на наступательных операциях на Лиманском направлении и не смогла достичь значительных тактических успехов в этом районе во время наступления на Харьковско-Луганской оси зимой-весной 2024 года", — говорится в отчете.

Аналитики добавили, что заявления Кремля и предположения блогеров об арестах и сменах командования свидетельствуют о том, что большему количеству старших офицеров РФ может грозить увольнение.

Напомним, Кремль время от времени заявляет о своем ядерном оружии. Аналитики заявили, что таким способом оккупанты пытаются повлиять на политические дискуссии западных лиц.

Также бывший российский банкир и экс-товарищ президента России Владимира Путина Сергей Пугачев назвал главу Кремля психом и сумасшедшим. Он добавил, что застрелил бы политика во время встречи.

россия
война
Минобороны
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россияне
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